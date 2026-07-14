Η Εθνική Φρουρά, με περισσότερες από έξι δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στην πατρίδα και στον λαό, συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αποτροπής έναντι οποιασδήποτε απειλής και τον βασικό προασπιστή των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή διαβεβαίωσης Υπαξιωματικών τάξεως 2026 στο Στρατόπεδο Στυλιανού Καλμπουρτζή στον Δελίκηπο, ο κ. Πάλμας είπε ότι σε μια πατρίδα της οποίας μεγάλο μέρος βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή για πενήντα δύο χρόνια, το αίσθημα της ευθύνης και του καθήκοντος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, "η αποστολή της Εθνικής Φρουράς είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη και έγκειται στην προάσπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Σημείωσε ότι η ευθύνη αυτή αναλογεί συλλογικά σε όλους όσοι υπηρετούν στις τάξεις της και απευθυνόμενους στους νέους μόνιμους υπαξιωματικούς είπε "από σήμερα επίσημα μέλη της είστε και εσείς".

Εξέφρασε ευαρέσκεια για την ένταξη νέου προσωπικού στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, σημειώνοντας ότι "αποτελεί μια διαδικασία που συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας του στρατεύματος, καθώς ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς με στελέχη υψηλών δυνατοτήτων, ικανά να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος".

Από τη διασφάλιση της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων και τη λήψη αποφάσεων σε τακτικό επίπεδο, μέχρι τον κρίσιμο ρόλο που οι υπαξιωματικοί, είπε, "διαδραματίζουν στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση του προσωπικού, συμβάλλοντας στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και της απαραίτητης στρατιωτικής νοοτροπίας".

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Πηγή: ΚΥΠΕ