Προγραμματισμένη επιχειρησιακή πτήση αναγνώρισης πραγματοποίησε σήμερα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Σύμφωνα με το εκπρόσωπο του ΥΠΑΜ Χρίστο Πιερή, η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένων αποστολών αναγνώρισης και επιχειρησιακής εκπαίδευσης, που αποσκοπούν στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και στην επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής.

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