Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπου, το οποίο φέρεται να γρονθοκόπησε άλλο πατέρα κατά τη διάρκεια παιδικού ποδοσφαιρικού αγώνα στο Κοινοτικό Γήπεδο Πλατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ύποπτος, πατέρας 10χρονου ποδοσφαιριστή, διαφώνησε έντονα με τις αποφάσεις του διαιτητή, θεωρώντας ότι αδικούσε την ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο γιος του.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος φέρεται να επιτέθηκε και να γρονθοκόπησε πατέρα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και καταβάλλει προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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