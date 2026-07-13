Του Μάριου Ιγνατίου



Συντετριμμένος, κλαίγοντας και μη μπορώντας να ακούσει τις συγκλονιστικές περιγραφές των όσων έζησε και τα οποία οδήγησαν το τρίχρονο αγγελούδι του από την αγκαλιά του στον θάνατο, παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Πάφου ο 37χρονος πατέρας από τη Βρετανία.



Πατέρας και παιδί είχαν εξέλθει από τα δωμάτια του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν και περίμεναν τον ανελκυστήρα για να κατέβουν για δείπνο.



Ο 37χρονος κρατούσε στην αγκαλιά του το αγοράκι και έπαιζε μαζί του, κουνώντας το δεξιά και αριστερά.



Δίπλα τους βρισκόταν διπλό παράθυρο, το ένα τμήμα του οποίου φέρεται να ήταν ανοικτό χωρίς να το έχει αντιληφθεί.



Σε μία από τις κινήσεις, το παιδί γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε στο κενό, μπροστά στα μάτια του πατέρα και του παππού του.



Στο άκουσμα των γεγονότων, ο 37χρονος ξέσπασε σε λυγμούς και αδυνατούσε να παρακολουθήσει τη διαδικασία, η οποία διακόπηκε προσωρινά.



Το Δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του, χωρίς ο ίδιος να φέρει ένσταση.



Η οικογένεια είχε φτάσει στην Κύπρο μόλις την προηγούμενη ημέρα για διακοπές, ενώ μαζί τους βρίσκεται και το πεντάχρονο κοριτσάκι τους.



Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της τραγωδίας.







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