Διενεργήθηκε σήμερα Δευτέρα η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 3χρονου παιδιού, που βρήκε τραγικό θάνατο χθες πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, η νεκροτομή κατέδειξε ως αιτία θανάτου τη βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

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