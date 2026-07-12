Η Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και το Τμήμα Τελωνείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας και των ενεργειών τους για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία, προχώρησαν στην κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 685 γραμμαρίων και μεγάλου αριθμού συσκευασιών προϊόντων, συνολικού βάρους 6 κιλών και 248 γραμμαρίων, που πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, τα οποία εντόπισαν μετά από έλεγχο σε δύο ταχυδρομικά δέματα, καθώς και σε κατάστημα στην επαρχία Λεμεσού.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου παραλήπτη των δύο δεμάτων και ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς και στη σύλληψη 23χρονης, η οποία κατά τη διενέργεια έρευνας, εντοπίστηκε να εργάζεται στο κατάστημα του 30χρονου, όπου επίσης εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός συσκευασιών προϊόντων με ναρκωτικές ουσίες.

Τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, πιστεύεται ότι εμπεριέχουν επικίνδυνες συνθετικές ουσίες ναρκωτικών, η κατανάλωση των οποίων είναι πιθανόν να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Τα δύο ταχυδρομικά δέματα ελέγχθηκαν από την ΥΚΑΝ και το Τμήμα Τελωνείων, στις 09 Ιουλίου, μετά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτά εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και μεγάλος αριθμός από συσκευασίες προϊόντων, τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικές ουσίες όπως η κάνναβις. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα:

· 20 δοχεία με την επιγραφή T9HC Flower, με ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, συνολικού βάρους 60 γραμμαρίων,

· 300 συσκευασίες με συνολικά 300 τσιγάρα, με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 300 γραμμαρίων,

· 200 συσκευασίες, με ποσότητες ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης του ενός γραμμαρίου, συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων,

· 125 συσκευασίες, με ποσότητες ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης του ενός γραμμαρίου, συνολικού βάρους 125 γραμμαρίων,

· 20 συσκευασίες τσαγιού CBD και Cannabis, συνολικού βάρους 600 γραμμαρίων,

· 5 συσκευασίες καφέ Cannabis με εκχύλισμα κάνναβης, συνολικού βάρους 300 γραμμαρίων

· 48 συσκευασίες με την επιγραφή Premium T9HC, με 48 ατμοποιητές vape, με 1ml υγρής ουσίας που αποτελεί ελεγχόμενο φάρμακο, συνολικού βάρους 48ml,

· 12 συσκευασίες με την επιγραφή CANNABIS GUMMIES, με ζελεδάκια των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους 2 κιλών και 400 γραμμαρίων,

· 12 συσκευασίες με την επιγραφή CANNABIS CHEWING GUM, με τσίχλες, συνολικού βάρους 204 γραμμαρίων, και

· 10 συσκευασίες με την επιγραφή CANNABIS COOKIE, μπισκότα των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους 500 γραμμαρίων

Εναντίον του 30χρονου αναφερόμενου ως παραλήπτη των δεμάτων, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, από μέλη της ΥΚΑΝ.

Στη συνέχεια χθες, τα μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα σε κατάστημα που ο 30χρονος διατηρεί, στην επαρχία Λεμεσού, στην παρουσία του ιδίου, καθώς και στην παρουσία 23χρονης η οποία εντοπίστηκε να εργάζεται στο κατάστημα. Στο κατάστημα εντοπίστηκαν σκευάσματα προϊόντων, τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικές ουσίες όπως η κάνναβις. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα:

· 18 συσκευασίες με επιγραφή CANNABIS GUMMIES, με ζελεδάκια των 50 γραμμαρίων, συνολικού βάρους 900 γραμμαρίων,

· 19 συσκευασίες με την επιγραφή THC, με πέντε σοκολατάκια των 4 γραμμαρίων ανά συσκευασία, συνολικού βάρους 380 γραμμαρίων,

· 4 δοχεία με την επιγραφή CBN + THC, με 10 ζελεδάκια ανά δοχείο, συνολικού βάρους 184 γραμμαρίων,

· σοκολάτες βάρους γραμμαρίων, με την επιγραφή THC, συνολικού βάρους 300 γραμμαρίων,

· 12 συσκευασίες με ατμοποιητές vape, με ουσία THC 1ml, συνολικού βάρους 12ml,

· 2 συσκευασίες με την επιγραφή THC, με σοκολατάκια brownies, συνολικού βάρους 120 γραμμαρίων,

· 3 συσκευασίες με μπισκότα CANNABIS COOKIES, συνολικού βάρους 300 γραμμαρίων,

· 4 δοχεία με ρητίνη κάνναβης, συνολικού βάρους 4 γραμμαρίων, και

· μία ζυγαριά ακριβείας, με ίχνη πράσινης ξηρής φυτικής ύλης

Ο 30χρονος και η 23χρονη οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους διάρκειας πέντε ημερών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

















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