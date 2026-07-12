Στις 9/7/2026, στα πλαίσια των κοινών ενεργειών του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών στα σημεία εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν συντονισμένη και προγραμματισμένη επιχείρηση για τον έλεγχο πακέτων ταχυμεταφορών και ταχυδρομείου. Κατά τον έλεγχο εγγράφων επιλέχθηκε αποστολή 2 πακέτων εταιρείας ταχυμεταφορών που αφίχθηκε από άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ, τα οποία είχαν ύποπτους αποστολέα και παραλήπτη και τα οποία δηλώθηκαν ως «σουβενίρ». Στο φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στα 2 χαρτοκιβώτια περίπου 1600 τεμάχια προϊόντων διαφόρων ειδών (τσάι, καφές, τσίχλες, ζελεδάκια, φίλτρα τσιγάρων, ηλεκτρονικά τσιγάρα, στριφτά τσιγάρα κλπ.) συνολικού μεικτού βάρους 24 κιλών, τα οποία περιέχουν κάνναβη ή/και άλλες κανναβινοειδείς συνθετικές χημικές ουσίες.

Τα πιο πάνω πακέτα με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ για περαιτέρω διερεύνηση. Από τις έρευνες που ακολούθησαν συνελήφθηκε στη Λεμεσό 31χρονος, ως ο φερόμενος παραλήπτης των δεμάτων και 23χρονη που εργαζόταν στο υποστατικό του μέσω του οποίου πωλούσαν τα σκευάσματα. Μετά από έρευνα που ακολούθησε στο υποστατικό εντοπίστηκαν και επιπρόσθετες ποσότητες σκευασμάτων κανναβινοειδών, οι οποίες κατασχέθηκαν από τα μέλη της ΥΚΑΝ.



Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού).







