Απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για τη Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο δίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ότι παρέλαβε μια εγκαταλελειμμένη υποδομή με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα που άγγιζαν ζητήματα δημόσιας υγείας, ενώ διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αναβάθμιση της μονάδας με στόχο τη λειτουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος έως το 2027.

Αυτούσια η απάντηση του ΥΓΑΑΠ:

Παραλάβαμε μία Μονάδα σε εγκατάλειψη και υλοποιούμε ήδη την λύση Όσοι επιλέγουν σήμερα την εύκολη κριτική οφείλουν πρώτα να αναγνωρίσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε η Μονάδα Πεντακώμου από το ΤΑΥ. Μια Μονάδα με σοβαρές ελλείψεις, ασυντήρητο εξοπλισμό και προβλήματα που άγγιζαν ζητήματα δημόσιας υγείας: κινητός εξοπλισμός σχεδόν ακινητοποιημένος, πυροσβεστικό σύστημα εκτός λειτουργίας, εγκαταστάσεις εγκαταλελειμμένες. Μια Μονάδα η οποία σχεδιάστηκε όταν αρμόδιος Υπουργός ήταν στέλεχος του ΑΚΕΛ ενώ για τα όσα παραλάβαμε ήδη είναι σε εξέλιξη η ποινική διερεύνηση.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το ΤΑΥ προχώρησε σε πέραν των 180 συμβάσεων για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας από το μηδέν. Η Μονάδα παρέμεινε λειτουργική και η Επαρχία Λεμεσού απέφυγε μια υγειονομική κρίση. Παραλάβαμε μια εγκαταλελειμμένη υποδομή και σε ελάχιστο χρόνο την κρατήσαμε όρθια. Παράλληλα, δεν περιοριστήκαμε στη διαχείριση της κατάστασης που παραλάβαμε. Υλοποιούμε την επόμενη μέρα με όλες τις απαραίτητες μελέτες, ώστε εντός του 2027 να υπάρχει νέος ανάδοχος και μια Μονάδα σύγχρονη, ασφαλής και βιώσιμη.

Ο οδικός χάρτης προς το 2027 εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τα απόβλητα, που περιλαμβάνει αναβάθμιση υποδομών, επέκταση χωριστής συλλογής, ενίσχυση της ανακύκλωσης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας και πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Βλέποντας τα λάθη του παρελθόντος, προχωρούμε στα επόμενα βήματα πάνω σε στέρες βάσεις και σε συνεχή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για λύσεις που θα αντέξουν στον χρόνο. Οι λύσεις δεν είναι μονοσήμαντες, είναι πολυδιάστατες και συλλογικές. Και σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε σταθερά μπροστά. Η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί κοινό εθνικό στόχο.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση των δράσεων που έχουν δρομολογηθεί και στη συνεργασία με όλους τους φορείς, ώστε η χώρα να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους και να διασφαλίσει ένα καθαρότερο και υγιέστερο περιβάλλον για τους πολίτες.

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