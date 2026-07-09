Θα πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτατα μέτρα και αποφάσεις και να υπάρξει επιτέλους ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το τι πρέπει να γίνει στη Κύπρο σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, δήλωσε την Πέμπτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ήδη είναι σε τρείς διαδικασίες επί παραβάσει πάγια στόχους που έχουν τεθεί από την ΕΕ ενώ παράλληλα υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα που δεν γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται για διαδικασίες που έγιναν στο Πεντάκωμο, δηλαδή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Σε δηλώσεις του μετά από επίσκεψη στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο, που ακολούθησε αυτήν στην Κόσιη, ο κ. Στεφάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, είπε ότι οι επισκέψεις αυτές «είναι μέσα στο πλαίσιο της ενασχόλησης μας για ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την περιβαλλοντική πολιτική και τη δημόσια υγεία που έχει να κάνει με την διαχείριση των αποβλήτων».

«Όλα αυτά δίνουν και την οσμή ενός σκανδάλου, το οποίο ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθεί», ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ για να προσθέσει ότι «είναι γνωστό πως υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία και των δύο μονάδων τα οποία προέκυψαν και λόγω προφανώς κακών χειρισμών και κακών σχεδιασμών και αστοχιών».

Ο κ. Στεφάνου κάλεσε «την κυβέρνηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια Υπουργεία επιτέλους να προχωρήσουν με ταχύτητα σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που επαναλαμβάνω άπτεται τόσο του περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας υγείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που σιγά σιγά παίρνουν και κρισιακή μορφή γιατί απορρίπτουμε, βάζουμε τον κόσμο να ανακυκλώνει είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαδικασίες, δράσεις και ενέργειες που στοιχίζουν κιόλας και επιβαρύνονται και οι δήμοι, τελικά ανακυκλώνουμε στην πηγή ή διαχωρίζουμε υλικό στην πηγή και στο τέλος αυτά τα υλικά δεν ανακυκλώνονται, δεν τυγχάνουν διαχείρισης αλλά θάβονται και αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι «όταν μιλήσεις με διάφορους τεχνοκράτες αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε συνολικό σχεδιασμό έτσι ώστε το κάθε πράγμα να είναι στον τόπο του, να υλοποιούνται αποφάσεις στα πλαίσια χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται με αποτέλεσμα αντί η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων να είναι εξαίρεση, να είναι ο κανόνας».

Πρόσθεσε ότι συνεχώς μετατίθενται στόχοι και χρονοδιαγράμματα και συνεχίζει η απόρριψη απορριμμάτων και ουσιαστικά το θάψιμο του μεγαλύτερου ποσοστού αυτών των απορριμμάτων ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο κάτι που δημιουργεί τεράστια επιβάρυνση και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι την 1η Ιούνη του 2027 η ευθύνη, η αρμοδιότητα για τη διαχείριση της μονάδας εδώ στο Πεντάκωμο θα μεταφερθεί στον ΕΟΑ Λεμεσού και θα παρακολουθήσουμε ξανά το ίδιο φαινόμενο απλά το κεντρικό κράτος να μεταθέτει ευθύνες στους ΕΟΑ όπως έχει μεταθέσει ευθύνες και στους δήμους για διάφορα ζητήματα που ναι μεν η νομοθεσία προνοεί την ανάληψη ευθυνών αλλά αφού πρώτα λυθούν τα προβλήματα και έρθουν υπηρεσίες ή διαδικασίες στους δήμους και στους ΕΟΑ με λυμένα τα όποια στοιχήματα υπάρχουν.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «προφανώς και πιθανόν η πρόθεση που υπάρχει είναι μέσα από την κωλυσιεργία και την αργοπορία να μετατεθεί η ευθύνη στον ΕΟΑ και ακολούθως να δαχτυλοδείχνεται ο ΕΟΑ και η τοπική αυτοδοίκηση για προβλήματα σοβαρά που έχουν παραλάβει από το κεντρικό κράτος χωρίς να τους έχουν δοθεί όλα τα μέσα έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν και λύσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ