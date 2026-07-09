Συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση άντρας ηλικίας 27 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής στη Ξυλοφάγου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9.40 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ αριθμού ατόμων στην Ξυλοφάγου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο χωρίς όμως να εντοπιστεί οτιδήποτε, αφού τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν προηγουμένως εγκαταλείψει το σημείο.

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του πιο πάνω 27χρονου, ο οποίος αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζουν τις εξετάσεις.



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