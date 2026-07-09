Αστυνομικός κατέληξε στο Νοσοκομείο ύστερα από επεισόδιο με οδηγό που δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα του για έλεγχο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός αγνόησε το σήμα στάσης και φέρεται να κατεύθυνε το όχημά του προς τον αστυνομικό, επιχειρώντας να τον παρασύρει.

Ο αστυνομικός αντέδρασε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε προειδοποιητικά.

Παρά ταύτα, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και κατάφερε να διαφύγει πεζός.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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