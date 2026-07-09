Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε περιοχή της κοινότητας Γουδί, στην επαρχία Πάφου, έπειτα από άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανάρτηση από τον Ανδρέα Κεττή, Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλεως Χρυσοχούς και ο Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπιού με συνολικά τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης φορητές κινητές μονάδες της Υπηρεσίας Θήρας, καθώς και ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο, αφού κατέκαυσε περίπου δύο δεκάρια ξηρών χόρτων, άγριας βλάστησης και αριθμό δέντρων.

Όπως διευκρινίζεται, δεν κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή εναέριων πυροσβεστικών μέσων για την κατάσβεσή της.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Αστυνομία.





Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς και ο Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπιού ανταποκρίθηκαν συνολικά με τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα σε πυρκαγιά ξηρών χόρτων και άγριας βλάστησης σε περιοχή της Κοινότητας Γουδί. Την κατάσβεση υποστήριξαν και Φ.Κ.Μ της Υπηρεσίας Θήρας… — Andreas Kettis (@akettis) July 9, 2026

*Φωτογραφία αρχείου



Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: Πυρκαγιά σε βαρέλι επεκτάθηκε σε όχημα – Ζημιές και σε φρουταρία







