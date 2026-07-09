Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η ώρα 19:01, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σωρό από χαρτιά εντός μεταλλικού βαρελιού, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενα σταθμευμένο δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα στην Αγλαντζιά, της επαρχίας Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:18.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εν λόγω δίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, ενώ ελαφριές ζημιές υπέστη και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο παραπλεύρως. Επηρεάστηκαν επίσης, ο εξοπλισμός και η ξύλινη περίφραξη παρακείμενης φρουταρίας.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καύση χαρτιών σε βαρέλι. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.