Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Ξυλοφάγου, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη συμπλοκή φέρονται να ενεπλάκησαν 15 έως 20 πρόσωπα, τα οποία, κρατούσαν πέτρες, λοστούς, σφυριά, μαχαίρια και ξύλινα ρόπαλα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκλήθηκαν ζημιές σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία, γύρω στις 10:00 μ.μ. λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή σε δρόμο της Ξυλοφάγου. Ωστόσο, όταν τα μέλη της Δύναμης έφτασαν στο σημείο, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν ήδη αποχωρήσει και εντοπίστηκε μόνο το όχημα που είχε υποστεί ζημιές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για διαλεύκανση της υπόθεσης.