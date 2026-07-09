Ανήμερα της επετείου του απαγχονισμού του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, από τους Τούρκους, που ενέπνευσε το ποίημα «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου», ξεκίνησαν νέες προσπάθειες για εντοπισμό των οστών του εθνικού ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.

Η εκταφή γίνεται στο ίδιο σημείο, όπως και πριν από δυο χρόνια, στη βάση νέου διατάγματος δικαστηρίου, το οποίο αυτή τη φορά δίνει τη δυνατότητα λήψης δειγμάτων από όλο το περιεχόμενο του τάφου, γνωστού ως τάφος του άγνωστου νεκρού.

Όπως υπενθύμισε, σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού, Γιώργος Πετούσης, ο Βασίλης Μιχαηλίδης πέθανε το 1917 στο πτωχοκομείο και κηδεύτηκε με τιμές, από το Δήμο Λεμεσού, ωστόσο δεν προβλέφθηκε η τοποθέτηση επιγραφής του ονόματος του, στο ακριβές σημείο του τάφου του.

Η προηγούμενη προσπάθεια, το 2024, συνέχισε, απέβη άκαρπη, καθώς το τότε διάταγμα απαγόρευε περαιτέρω εκταφή εάν εντοπίζονταν περισσότερα οστά ανθρώπων. «Τότε εντοπίστηκαν τα οστά μιας γυναίκας και ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να κλείσει ο τάφος και χρειάστηκαν δυο χρόνια για να εξασφαλίσουμε νέο διάταγμα», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε πως «θα ληφθούν δείγματα οστών από όλο το περιεχόμενο του τάφου και είμαστε σε αγωνία να δούμε τα αποτελέσματα από τα δείγματα γενετικού υλικού που θα ανακοινωθούν από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής».

«Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε όταν ιδρύσαμε την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού και στη βάση των μαρτυριών του ιστοριοδίφη και ερευνητή Αριστείδη Κουδουνάρη και του πολιτικού μηχανικού Χρήστου Ροτσίδη», είπε ο κ. Πετούσης και υπογράμμισε πως «στη βάση αυτών των μαρτυριών πείσαμε το δικαστήριο να εκδώσει και το πρώτο και το δεύτερο διάταγμα».

Όπως εξήγησε, η μαρτυρία του Αριστείδη Κουδουνάρη βασίζεται στα όσα του ανέφερε η γιαγιά του, η οποία του είχε υποδείξει το σημείο ταφής του Βασίλη Μιχαηλίδη, ενώ το ίδιο σημείο είχε υποδειχθεί στον Χρήστο Ροτσίδη, από έναν ζητιάνο του κοιμητηρίου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ενώ έπαιζε κρυφτό με τους φίλους του, ο Ροτσίδης άκουσε τον ζητιάνο να απαγγέλλει το ποίημα «Η Χιώτισσα» και όταν τον ρώτησε γιατί το κάνει, αυτός του είπε πως ήθελε να τον ακούσει ο ποιητής που βρισκόταν θαμμένος στο συγκεκριμένο σημείο.

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Πηγή: ΚΥΠΕ