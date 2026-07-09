Τα τελευταία 3 χρόνια οι παράνομες αφίξεις στην Κυπριακή Δημοκρατία μειώθηκαν κατά 86%, ανέφερε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Α. Ιωαννίδης, προσθέτοντας ότι οι άδειες νόμιμης παραμονής μεταναστών ανέρχονται στις 200.000 και οι κάτοχοι ασύλου στις 30.000.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνάντησης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι κατά την ίδρυση του Υφυπουργείου, πριν από δύο χρόνια, οι εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου ήταν 24.000, ενώ σήμερα είναι λιγότερες από 13.500.

Το 2025 καταγράφηκαν 12.029 συνολικές αναχωρήσεις, με αναλογία αφίξεων προς αναχωρήσεις 1 προς 5, επεσήμανε, προσθέτοντας ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 92% σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη της διακυβέρνησης έχουν αναχωρήσει περίπου 35.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι «ο κεντρικός μας στόχος είναι να μετατρέψουμε το μεταναστευτικό από ένα πρόβλημα που είχαμε προηγουμένως με τις ανεξέλεγκτες ροές σε λύση, δηλαδή να μειώσουμε τις παράνομες ροές, να αυξήσουμε τις επιστροφές, αλλά την ίδια ώρα να δώσουμε έμφαση στον αναπτυξιακό ρόλο της μετανάστευσης».

«Στον πυρήνα βεβαίως πάντοτε του μεταναστευτικού προσωπικού είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή», τόνισε. Σημείωσε, επίσης, ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και τις δικές μας πολιτικές, να δίνουμε προστασία σε αυτούς που τη δικαιούνται, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάσσουμε και τα ζωτικά συμφέροντα των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Κυπριακή Δημοκρατία.

Εν συνεχεία, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 86%, προσθέτοντας ότι κατά την ίδρυση του Υφυπουργείου, πριν από δύο χρόνια, οι εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου ήταν 24.000, ενώ σήμερα είναι λιγότερες από 13.500.

Σημείωσε, επίσης, ότι το 2025 καταγράφηκαν 12.029 συνολικές αναχωρήσεις, με αναλογία αφίξεων προς αναχωρήσεις 1 προς 5.

Ανέφερε, ακόμη, ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 92% σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη της διακυβέρνησης έχουν αναχωρήσει περίπου 35.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι, σε συνεργασία με τη Βουλή, τροποποιήθηκε ο Περί Προσφύγων Νόμος ούτως ώστε να ανακαλείται το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς από την πλευρά αλλοδαπών, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα δύο μεγάλα ορόσημα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έναρξη εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και ο νέος κανονισμός για τις επιστροφές.

Ως προς το θέμα των υποδομών, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Κέντρου Πουρνάρα με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενος στο Κέντρο Φιλοξενίας στις Λίμνες (χωρητικότητας 1.000 ατόμων) και στο Προαναχωρησιακό Κέντρο (χωρητικότητας 800 ατόμων), επεσήμανε ότι έχει εξαπλασιαστεί η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για επιστροφές.

Σε σχέση με το ζήτημα των Σύρων υπηκόων, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι πέραν των 5.200 Σύρων έχουν αποσύρει την αίτηση ασύλου τους ή έχουν παραιτηθεί από το καθεστώς επικουρικής προστασίας, με τους περισσότερους να έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στη Συρία. Παράλληλα, είπε ότι έχουν απορριφθεί σχεδόν 2.000 αιτήσεις ασύλου Σύρων υπηκόων, προσθέτοντας ότι οι απορρίψεις συνεχίζονται.

Αναφερόμενος στο νέο αναθεωρημένο Σχέδιο Υποβοήθησης Εθελούσιου Επαναπατρισμού Οικογενειών στη Συρία για το 2026, είπε ότι με αυτό δίνεται η ευκαιρία σε ένα μέλος της οικογένειας να μείνει στην Κύπρο και να εργαστεί για 2 χρόνια υπό την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη οικογένεια, θα αποσύρει αιτήματα ασύλου, θα ανακαλέσει το καθεστώς της και θα επιστρέψει στη χώρα της.

Ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε, επίσης, ότι «δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας». Αναφερόμενος στη νόμιμη μετανάστευση, είπε ότι «θέλουμε να εξορθολογίσουμε τις διαδικασίες», προσθέτοντας ότι «όλοι επωφελούνται από αυτές τις διαδικασίες».

Ανέφερε, ακόμη, ότι τη Δευτέρα τέθηκε σε ισχύ μία νέα υπηρεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική ανανέωση ορισμένων αδειών μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι υπάρχει πλάνο για περαιτέρω διεύρυνση αυτής της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Μετανάστευσης «έχει επαρκέστατους συνεργάτες» και «αυτό είναι ευλογία».

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε «θετικό» το έργο του Υφυπουργείου, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση για περιπτώσεις παραβατικότητας από μετανάστες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ρώτησε αν η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διάπραξη αδικημάτων από αλλοδαπούς.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, ρώτησε αν υπάρχει συνεννόηση με άλλες υπηρεσίες για τις συνθήκες διαβίωσης των νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών στην Κύπρο.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, ζήτησε ενημέρωση για τον αριθμό των μεταναστών στην Κύπρο και για τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την επιστροφή μεταναστών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, χαρακτήρισε το μεταναστευτικό «μείζον υπαρξιακό ζήτημα». Οι αριθμοί του μεταναστευτικού είναι καλοί, αλλά «βλέπουμε να συμβαίνουν διάφορα στις γειτονιές», όπως είπε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, εξέφρασε ικανοποίηση για τους αριθμούς στο μεταναστευτικό και τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι αυτά έχουν αποδώσει. Οι μετανάστες είναι άνθρωποι που δικαιούνται να έχουν μια φυσιολογική ζωή, υπογράμμισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι ο Υφυπουργός Μετανάστευσης είναι εκ των αποτελεσματικότερων Υπουργών της Κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι έχει γίνει «απίστευτη δουλειά» από το Υφυπουργείο στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Παράλληλα, υπέβαλε ερωτήματα για τους μετανάστες που επιστρέφουν στις χώρες τους και για τους Σύρους αιτούντες άσυλο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, σημείωσε ότι πρέπει να γίνεται λεπτομερής ενημέρωση των νόμιμων μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για να μην τυγχάνουν εκμετάλλευσης.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Μιχάλης Παρασκευά, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει πρόνοια ενσωμάτωσης των Ιρανών που βρίσκονται στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, ρώτησε αν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική για να αναχαιτιστεί η εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Τουρκία.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, ζήτησε ενημέρωση για συγκεκριμένο χώρο διαμονής μεταναστών στη Λεμεσό και για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες διανομής φαγητού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πετρίδης, ανέφερε ότι «υπάρχει πρόοδος στους αριθμούς και στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης». Παράλληλα, ρώτησε πώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται στη διαχείριση του μεταναστευτικού επηρεάζουν την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Απαντώντας στους Βουλευτές, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Εθνική Φρουρά και την Αστυνομία για επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιούνται κινητές κάμερες και εκτελούνται περιπολίες κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής για να αντιμετωπισθούν τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Την ίδια ώρα, είπε ότι μειώθηκε ο αριθμός αιτήσεων μεταναστών για επιδόματα και ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Σημείωσε, επίσης, ότι εξετάζονται συνεχώς αιτήσεις ανάκλησης καθεστώτος διαμονής για παραβάτες αλλοδαπούς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αφαίρεση καθεστώτος διαμονής δεν συνεπάγεται αυτομάτως απέλαση.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε επίσης ότι οι άδειες νόμιμης παραμονής μεταναστών ανέρχονται στις 200.000 και οι κάτοχοι ασύλου στις 30.000. Παράλληλα, επεσήμανε ότι γίνονται συντονισμένες επιχειρήσεις με αρμόδιες επιχειρήσεις για αντιμετώπιση περιστατικών σε γειτονιές και της γκετοποίησης.

Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι οι απορριφθέντες αιτούντες άσυλο παραμένουν εκτός Κύπρου για 5 χρόνια. Σημειώνοντας ότι η πρόοδος του προγράμματος επιστροφής Σύρων είναι «πολύ καλή», πρόσθεσε ότι θα ανακοινωθούν αριθμοί σύντομα.

Ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε, ακόμη, ότι αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης μεταναστών, τονίζοντας ότι είναι διασυνοριακό έγκλημα. Ανέφερε, επίσης, ότι με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μεταναστευτικό.

Την ίδια ώρα, είπε ότι αναζητούνται λύσεις για το θέμα των Ιρανών που βρίσκονται στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν μειωθεί οι αριθμοί μεταναστών από την Υποσαχάρια Αφρική.

Επιπρόσθετα, είπε ότι «μας απασχολεί το θέμα των εργαζομένων στις πλατφόρμες διανομής φαγητού», προσθέτοντας ότι «έχουμε ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για διαχείριση του μεταναστευτικού».

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι «η Κυβέρνησή μας και το Υφυπουργείο θα συνεχίσουν με σοβαρότητα, σχέδιο και συνέπεια».

«Οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες: εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, μείωση παράνομων ροών, μείωση εκκρεμουσών αιτήσεων ασύλου, αξιοποίηση του νέου πλαισίου επιστροφών, εφαρμογή του σχεδίου για τους Σύρους, ένταξη με κανόνες, ψηφιοποίηση διαδικασιών, ρυθμιζόμενη νόμιμη μετανάστευση που να συμβάλλει στην ανάπτυξη στον τόπο μας», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, διευκρίνισε ότι το Κέντρο Φιλοξενίας στις Λίμνες θα λειτουργήσει τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συζήτηση για τον αποχαρακτηρισμό περιοχών της Συρίας έχει σταματήσει, επειδή εκ των πραγμάτων έχει ξεκινήσει η επιστροφή των Σύρων στην πατρίδα τους.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι γίνονται έλεγχοι, επιχειρήσεις και συλλήψεις τόσο παρανόμως διαμενόντων όσο και παρανόμως εργαζομένων και αδήλωτων αλλοδαπών, υπογραμμίζοντας ότι «σκοπός μας είναι να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι «στατιστικώς, οι περισσότεροι αλλοδαποί που συναντάμε στον δρόμο είναι εδώ με άδεια νόμιμης παραμονής και δεν είναι ούτε παράνομοι, ούτε είναι στον πυλώνα του ασύλου».

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει μελέτη για την ένταξη των μεταναστών, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή για να μελετηθεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νομίμως διαμένοντες μετανάστες «παράγουν εθνικό πλούτο στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι «οι πτωτικοί αριθμοί των τελευταίων ετών, όσο κι αν μας ικανοποιούν, δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό». «Αντίθετα, ακριβώς επειδή σήμερα υπάρχει μία καλύτερη εικόνα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο για να θωρακίσουμε θεσμικά και επιχειρησιακά το σύστημα», σημείωσε.

«Μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης, αλλά και η αίσθηση ανασφάλειας που μπορεί να δημιουργείται στις τοπικές κοινωνίες όταν καταγράφονται περιστατικά παραβατικότητας, συμπλοκές, βίαια επεισόδια στα οποία εμπλέκονται αλλοδαποί», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χαμπουλλάς, ανέφερε ότι το μεταναστευτικό «αποτελεί ακόμα μία πληγή εσωτερική, η οποία επηρεάζει τον κοινωνικό ιστό και τη σταθερότητα». Είπε, ακόμη, ότι θα πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια του εντοπισμού των παράνομων αλλοδαπών και να εκσυγχρονιστούν και να βελτιωθούν οι τρόποι απέλασης.

Ο κ. Λεωνίδου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αφορούν στο καθεστώς των οικιακών βοηθών, λέγοντας ότι «οφείλουμε ως κράτος δικαίου να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους»

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε την κατάχρηση αυτού του δικαιώματος από όλους εκείνους οι οποίοι με παράνομο τρόπο έχουν εισέλθει ή βρίσκονται στην Κύπρο και το εκμεταλλεύονται για να δημιουργούν άλλου είδους προϋποθέσεις».

Ο κ. Αποστόλου, είπε στις δικές του δηλώσεις ότι οι νόμιμοι μετανάστες «είναι νομοταγείς πολίτες και έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας, γιατί συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου».

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι χρειάζεται σωστός σχεδιασμός στα θέματα που αφορούν στη στέγαση αυτών των ανθρώπων, στα εργασιακά τους θέματα και στις συγκοινωνίες.

Από την πλευρά του, ο κ. Σούγλης, δήλωσε ότι οι εταιρείες διανομής τροφίμων απασχολούν ως επί το πλείστον ξένους, «εκ των οποίων ουδείς γνωρίζει πόσοι είναι παράνομοι και πόσοι είναι νόμιμοι».

«Γενικά, τίθεται ένα σοβαρό θέμα αύξησης του ξένου πληθυσμού σε βάρος Κυπρίων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

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Πηγή: ΚΥΠΕ