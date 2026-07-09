Η συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ είναι αμοιβαία επωφελής, είπε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, Ευγένιος Χαμπουλλάς, στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Άνολικ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας εξέφρασε ικανοποίηση για το υψηλό επίπεδο σχέσεων και συνεργασίας, που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβανομένου του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο κ. Χαμπουλλάς επισήμανε ότι η συνεργασία αυτή είναι αμοιβαία επωφελής και εδράζεται στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τους λαούς των δύο χωρών. Τόνισε επίσης τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης των ανταλλαγών και στο επίπεδο των κοινοβουλίων Κύπρου και Ισραήλ, περιλαμβανομένων των αντίστοιχων επιτροπών αρμόδιων για θέματα άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε στη σημασία και τα αμοιβαία οφέλη των ραγδαία αναπτυσσόμενων σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ, με ειδική αναφορά στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των επενδύσεων.

Ο κ. Άνολικ επισήμανε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις στο Ισραήλ συμφωνούν ως προς τη σημασία των σχέσεων του Ισραήλ με την Κύπρο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστεί.

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Πηγή: ΚΥΠΕ