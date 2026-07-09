Με απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ επανήλθε το Προεδρικό, με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, να κατηγορεί το κόμμα για «ιδεολογικές εμμονές μιας άλλης εποχής» και «αυτοαπομόνωση», υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί μια υπεύθυνη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ενισχύει τη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διαπραγματευτική της ισχύ στο Κυπριακό.

Αυτούσια η γραπτή απάντηση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου:

Η σημερινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ σε συνδυασμό με τις χθεσινές δηλώσεις του ΓΓ του κόμματος, επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά, ότι η ηγεσία του κόμματος παραμένει εγκλωβισμένη σε ιδεολογικές εμμονές μιας άλλης εποχής, αδυνατώντας να αντιληφθεί τις σημερινές γεωπολιτικές πραγματικότητες και τις ανάγκες ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ιδεολογικές αγκυλώσεις του ΑΚΕΛ οδηγούν σε αυτοαπομόνωση. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει αναβάθμιση του ρόλου της σε όλα τα επίπεδα, η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι η απουσία. Είναι η ενεργός παρουσία. Είναι η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής δυνατότητας, η ισχυροποίηση της οικονομίας και η ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας. Είναι η αξιοποίηση της ιδιότητάς μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η εμβάθυνση στρατηγικών σχέσεων με χώρες που μπορούν να επηρεάσουν εξελίξεις και ισορροπίες.

Η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ακολουθεί μια υπεύθυνη, πολυδιάστατη και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο προσανατολισμό και με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Μια πολιτική που έχει ήδη αναβαθμίσει τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει ενισχύσει τις σχέσεις μας με την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σημαντικούς περιφερειακούς εταίρους, και έχει καταστήσει την Κύπρο παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσα από αυτή την πολιτική, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει και τη θέση της στο Κυπριακό. Η ενεργότερη εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών και η σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία και με την πρόοδο στο Κυπριακό αποτελούν συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα. Είναι διπλωματικό κεφάλαιο που χτίζεται μεθοδικά.

Το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να παρουσιάζει ως πατριωτική στάση την αδράνεια και την απομόνωση ως ρεαλισμό. Η Κύπρος δεν προστατεύεται με συνθήματα του παρελθόντος. Προστατεύεται με ισχυρές συμμαχίες, αξιόπιστη παρουσία, καθαρές θέσεις και συνεπή υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Όπως ακριβώς πράττει με συνέπεια.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με σοβαρότητα για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την ασφάλεια του κυπριακού λαού, για τον τερματισμό της κατοχής και για την επίτευξη λύσης που θα οδηγεί στην απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

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