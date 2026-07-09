Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε οικία στην Πέγεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 17:16, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στην κουζίνα κατοικίας στην Πέγεια, της επαρχίας Πάφου.

Ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγειας με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:47.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της κουζίνας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: Πυρκαγιά σε βαρέλι επεκτάθηκε σε όχημα – Ζημιές και σε φρουταρία