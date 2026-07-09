Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε χθες στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9.50μ.μ., ενώ ο 23χρονος οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό, προσεγγίστηκε από τρία άγνωστα του πρόσωπα. Οι άγνωστοι φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον κτύπησαν με ξύλα. Ακολούθως οι δράστες φέρονται να έκλεψαν την μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό των €100 και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος και να τράπηκαν σε φυγή.

Ο 23χρονος μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ότι, φέρει μώλωπες στην κοιλιακή χώρα και το δεξί χέρι. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας η μοτοσικλέτα του 23χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοικτό οικόπεδο στη Λεμεσό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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