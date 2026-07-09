Νέες πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ελλάδα η υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες περί συγκάλυψης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κύπρο, καθώς τόσο η υπόθεση του «μαύρου βαν» όσο και οι δραστηριότητες του ομίλου Intellexa στο νησί βρίσκονται στο επίκεντρο αγωγής που κατατέθηκε από οκτώ θύματα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναμένονται εξελίξεις και από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σχετικά με την κυπριακή πτυχή της υπόθεσης.

Μπλόκο στην κλήση Ντίλιαν

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απέρριψαν το αίτημα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, επικαλούμενοι ότι δεν αποτελούν «δημόσια πρόσωπα».

Η απόφαση προκάλεσε την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν την κυβέρνηση για κοινοβουλευτική εκτροπή και προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν επισημάνθηκε ότι ο ίδιος ο Ταλ Ντίλιαν είχε κληθεί να καταθέσει το 2022 για την ίδια υπόθεση, γεγονός που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, καταρρίπτει το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να κληθεί επειδή δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Η Κύπρος στο επίκεντρο της αγωγής

Παράλληλα, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε ο Reporter, στην πολυσέλιδη αστική αγωγή που κατατέθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από οκτώ θύματα των παρακολουθήσεων, περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές στην Κύπρο και στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, οργανώθηκε η ανάπτυξη και η διακίνηση του λογισμικού Predator.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ο Ταλ Ντίλιαν και η σύζυγός του Σάρα Χάμου εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο και, μέσω πλέγματος εταιρειών με κυπριακή έδρα, απέκτησαν τον έλεγχο του Predator, πριν μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η κυπριακή εταιρεία Wispear System Ltd, η οποία είχε απασχολήσει τις κυπριακές Αρχές στην υπόθεση του «μαύρου βαν», εξαγόρασε το 2018 τη μικρή εταιρεία από τη Βόρεια Μακεδονία που είχε αναπτύξει το Predator, εντάσσοντάς την στη συνέχεια στον όμιλο Intellexa.

Αναφορά στο «μαύρο βαν»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην καταδίκη της Wispear από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας για την υπόθεση του «μαύρου βαν», με πρόστιμο ύψους 76.000 ευρώ.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δημιούργησε αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο, γεγονός που οδήγησε, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της αγωγής, τον Ταλ Ντίλιαν και συνεργάτες του να μεταφέρουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Στην ίδια αγωγή γίνεται λόγος για ένα σύνθετο δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων εταιρειών σε Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, Ελβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και άλλες χώρες, το οποίο, σύμφωνα με τους ενάγοντες, χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση της εμπορικής δραστηριότητας του ομίλου Intellexa και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Αποζημιώσεις 7,6 εκατ. ευρώ

Με την αγωγή, τα οκτώ θύματα των παρακολουθήσεων ζητούν συνολικές αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών τους δεδομένων.

Μεταξύ των εναγομένων περιλαμβάνονται ο Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, στελέχη και υπάλληλοι του ομίλου Intellexa, καθώς και φυσικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Η καταδίκη και οι δηλώσεις Ντίλιαν

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2026 ο Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος καταδικάστηκαν στην Ελλάδα για πλημμεληματικές πράξεις που σχετίζονται με την υπόθεση Predator, με συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ ετών μετά από συγχώνευση, η οποία τελεί υπό αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Μετά την καταδίκη του, ο Ντίλιαν υποστήριξε ότι η Intellexa λειτουργούσε αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας προς κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ότι ουδέποτε συμμετείχε επιχειρησιακά σε παρακολουθήσεις.

Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι διαθέτει έγγραφα και συμφωνίες που αποδεικνύουν πως τα συστήματα του ομίλου πωλούνταν αποκλειστικά σε κρατικές αρχές, ενώ είχε εκφράσει την απορία του γιατί πρώην αξιωματούχοι των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών δεν κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Βουλής.

Με τις εξελίξεις να τρέχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, η υπόθεση Predator φαίνεται πως παραμένει ανοιχτή, με το κυπριακό σκέλος να αποκτά εκ νέου ιδιαίτερη σημασία μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.