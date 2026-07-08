Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε νέα μέτρα επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας κατά της Κύπρου και άλλων 11 κρατών-μελών για τη μη επίτευξη των υποχρεωτικών στόχων ανακύκλωσης αποβλήτων, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που υπέβαλαν οι ίδιες οι χώρες.

Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των 12 κρατών-μελών που δεν πέτυχαν τον στόχο για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των αστικών αποβλήτων έως το 2020, όπως προβλέπει η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Παράλληλα, η χώρα δεν πέτυχε ούτε τον στόχο ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών, σύμφωνα με την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη προς την Κύπρο και ακόμη 11 κράτη μέλη, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία, καθώς η μη συμμόρφωση που είχε διαπιστωθεί ήδη από το 2024 εξακολουθεί να υφίσταται.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, τη δημιουργία ισχυρότερης αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η Κύπρος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει τόσο στην προειδοποιητική επιστολή όσο και στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Εάν οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Πηγή; ΚΥΠΕ