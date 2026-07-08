«Αυτοεξαιρεθήκαμε για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας», επανέλαβε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας ενώπιον της Επιτροπής Νομικών σε σχέση με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αν κάναμε το αντίθετο θα μας κρέμαζαν». Είπε επίσης ότι ο φάκελος της Υπόθεσης Σάντη, βρίσκεται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας και μελετούνται τα επόμενα βήματα και τυχόν ποινικές διώξεις.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γ.Ε. Σάββας Αγγελίδης παρευρέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής για ενημέρωση σε σειρά θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι θα έπρεπε να υπάρξει παραίτηση για να διευκολυνθεί η διαδικασία και η αμεροληψία, ενώ είπε ότι δεν μπορεί η Νομική Υπηρεσία να απέχει από τη διαδικασία και να λειτουργεί ως κλητήρας. «Η κατάσταση δημιουργεί αδιέξοδα που δεν μπορούν να σπάσουν», ανέφερε συγκεκριμένα.

Απαντώντας ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι «δυστυχώς είναι πολύ μοναχικός ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα», προσθέτοντας ότι δεν ασκεί το έργο του με σκοπό να ικανοποιήσει το αίσθημα της κοινής γνώμης ούτε έχει ανάγκη να είναι αρεστός. «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, ανεξάρτητα των θορύβων καλών ή κακών, την ώρα που παίρνουμε αποφάσεις μας, απομονώνουμε εντελώς τον επηρεασμό από την κοινή γνώμη».

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση σε σχέση με τους λόγους της απόφασης για αποφυλάκιση του «Χάμπουργκερ», ανέφερε ότι έχει εκδοθεί ανακοίνωση, η οποία απαντά στα ερωτήματα. Αναγνώρισε την ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης, ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η πλήρης δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν είναι εφικτή λόγω προστασίας της ποινικής διαδικασίας και άλλων έννομων συμφερόντων.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι αποτελεί αντικείμενο μελέτης, της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της υπηρεσίας.

Διαχωρισμός εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα

Σε σχέση με το θέμα διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα από το ρόλο του νομικού συμβούλου του κράτους και του δημόσιου κατήγορου, ανέφερε ότι δεν είναι προσωπική θέση ούτε είναι θέμα βούλησης. «Αν στήναμε σήμερα το σύνταγμα θα έβλεπα τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού, όπως και αντίστροφα θεωρώ το πλεονέκτημα της συνύπαρξης του ποινικού τομέα με τους άλλους τομείς είναι τεράστιο. Πολλές φορές πιάνουμε από όλες τις υπηρεσίες και είναι σημαντικό ότι υπάρχει κοινή αντιμετώπιση». Σε σχέση με το νομοσχέδιο είπε ότι υπέγραψε την αιτιολογική έκθεση για τη συνταγματικότητα στο πλαίσιο της διαφάνειας, «διατυπώνοντας ρητά τις επιφυλάξεις μου ως προς τη συνταγματικότητά του». Εξήγησε επίσης ότι η επιφύλαξή του συνοδευόταν από πλήρες κείμενο νομικών γνωματεύσεων.

«Αν δεν υπέγραφα την αιτιολογική έκθεση, θα κατηγορούμουν ότι εμπόδισα την κατάθεση του νομοσχεδίου και δημιούργησα θεσμικό αδιέξοδο. Επέλεξα, λοιπόν, να υπογράψω την αιτιολογική έκθεση, αλλά ταυτόχρονα να καταγράψω ρητά και δημόσια τις επιφυλάξεις μου ως προς τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Προτεραιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Σε απάντησή του προς τον βουλευτή του ΔΗΣΥ και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νίκο Γεωργίου σε σχέση με τις προτεραιότητες της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε καταρχάς το θέμα των παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζοντας το ως το σημαντικότερο εργαλείο καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

«Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς χωρίς τη δυνατότητα χρήσης αυτού του εργαλείου, πάντοτε μέσα στο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο», ανέφερε. Είπε επίσης ότι το δικαίωμα στην προστασία της κοινωνίας από τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να υποχωρεί απέναντι στα δικαιώματα εκείνων που τελούν σοβαρά εγκλήματα.

Στις προτεραιότητες είναι και η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εξυβρίσεις και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, με τον κ. Σαββίδη να αναφέρει ότι το θέμα έχει επανειλημμένα απασχολήσει τη Βουλή, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα στοιχειοθέτησης των αδικημάτων. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ότι η Νομική Υπηρεσία θα επανέλθει με σχετικές εισηγήσεις και κατάθεσή του νομοσχεδίου το συντομότερο δυνατό. «Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εξυβρίσεις και η οργανωμένη διασπορά ψευδών ειδήσεων, με τρόπο που να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΕΛΑΜ, για το κατά πόσο υπάρχει οδικός χάρτης για το πώς θα πορευτεί η Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση Αρχής κατά της Διαφθοράς, είπε ότι οι έρευνες προχωρούν και ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας. «Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του ανακριτικού έργου και του αποδεικτικού υλικού, η Νομική Υπηρεσία θα ενεργήσει όπως ενεργεί πάντοτε αποκλειστικά στη βάση των στοιχείων και του νόμου», ανέφερε σημειώνοντας ότι το αν θα διοριστεί ή όχι ανεξάρτητος δημόσιος κατήγορος, θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου τόνισε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία της Επιτροπής Νομικών με τη Νομική Υπηρεσία και ότι πάρα το ότι η υπηρεσία δεν υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο «είστε εδώ όποτε το ζητούμε».

Βουλευτές έθεσαν επίσης ερωτήματα για το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων στην Κύπρο και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του δικαστικού συστήματος, το ενδεχόμενο εφαρμογής οπτικογράφησης δικαστικών διαδικασιών, με τον Γενικό Εισαγγελέα να σημειώνει ότι δεν είναι ο ρόλος του να παράγει πολιτική αλλά ο νομοτεχνικός έλεγχος νομοσχεδίων. Σημείωσε επίσης ότι καταγράφονται σημαντικές βελτιώσεις στους χρόνους εκδίκασης, ιδιαίτερα στις διοικητικές υποθέσεις.

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα να αναφέρει ότι έχουν ήδη αναθεωρηθεί τα σχετικά πρωτόκολλα και υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης των λειτουργών.

Ψήφισμα Βουλής για Γενικό Εισαγγελέα

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης επανέλαβε τη θέση ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός πρέπει να παραιτηθούν, καθώς όπως είπε «πέραν της σύγκρουσης συμφέροντος που ήδη υπάρχει, θα δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα κατά την εξέλιξη των ερευνών». Είπε επίσης ότι μια ουσιαστικά "ακρωτηριασμένη" Νομική Υπηρεσία, επειδή οι δύο επικεφαλής της έχουν αυτοεξαιρεθεί και δεν μπορούν να ασκήσουν αντικειμενικά και αμερόληπτα τα καθήκοντά τους, δημιουργεί σοβαρό θεσμικό πρόβλημα».

Έκανε επίσης λόγο για υποτίμηση από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα όσων κρίνουν ή ασκούν κριτική στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τη Νομική Υπηρεσία. «Κανένας δεν θα φιμώσει εκείνους που αναδεικνύουν τα κακώς έχοντα. Και αν η κριτική ενοχλεί τον Γενικό Εισαγγελέα, τότε ίσως θα πρέπει να αναλογιστεί κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση στην οποία έχει διοριστεί», είπε.

Σε σχέση με το ψήφισμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που συζητείται στη Βουλή, ο κ. Πασιουρτίδης επιφυλάχθηκε για την οριστική θέση του ΑΚΕΛ η οποία θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια, σημειώνοντας ότι υπάρχει ένα προσχέδιο του ΑΚΕΛ, το οποίο δεν έχει αποφασιστεί αν θα κατατεθεί. Πρόσθεσε επίσης ότι «είναι πιθανό να τροποποιηθεί το υφιστάμενο ψήφισμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ώστε να ενσωματώνει και δικές μας θέσεις και να υπάρξει ένα κοινό κείμενο. Αυτό θα το αποφασίσουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης».

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι κατά την 1η συνάντηση με την ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας, έθεσαν το ερώτημα για την υπόθεση Σάντη και το πού βρίσκεται η εξέταση της όλης υπόθεσης και «η αναφορά που μας έγινε από το Γενικό Εισαγγελέα είναι ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γραφείο του και ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουν με τις ανακοινώσεις και την πορεία των ερευνών».

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Χατζηγεωργίου ανέφερε σε δηλώσεις του την άποψη του κόμματος για τον διαχωρισμό τόσο της Εισαγγελίας αλλά και του Δημόσιου Κατήγορου, «που είναι επιτακτικής ανάγκης για να μην υπάρχει καμία σκιά ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων».

Σε σχέση με την υπόθεση Κράτος Μαφία, ανέφερε ότι «θα έπρεπε από σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας να διορίσει σε ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης ανεξάρτητο δημόσιο κατήγορο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι οποιεσδήποτε σκιές πίσω από αυτήν τη συζήτηση».