Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν με σκοπό να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά του να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

U.S. Central Command has confirmed that strike operations, ordered by U.S. President Donald J. Trump, have been renewed against targets in Iran, in order to limit their ability to target commercial shipping in the Strait of Hormuz. Iran’s targeting of commercial maritime traffic… pic.twitter.com/3CvdmXpvmw — OSINTdefender (@sentdefender) July 8, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP