Αναστέλλονται τα μέτρα των συντεχνιών της ΑΗΚ που είχαν ανακοινωθεί για την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ύστερα από τη συνάντηση, που είχαν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης οι ηγεσίες των τεσσάρων συντεχνιών του Οργανισμού (ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ) με τον Υπουργό Ενέργειες Μιχάλη Δαμιανού, την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και τον Πρόεδρο της ΑΗΚ Γιώργο Πέτρου, στο Προεδρικό.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυριάκος Ταφούνας Πρόεδρος της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ, κατά τη συνάντηση οι συντεχνίες έθεσαν τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. «Θέλω να πιστεύω ότι έγιναν απόλυτα κατανοητά», σημείωσε και πρόσθεσε ότι θα συναντηθούν εκ νέου σε 15 μέρες, δηλαδή στις 22 Ιουλίου. «Δόθηκε περιθώριο 15 ημερών για να κάνουν τις επαφές τους και με άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία οπότε ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τις 22 του μήνα».

Είπε επίσης ότι ανάλογα με αυτά που θα ακουστούν στην επόμενη συνάντηση οι συντεχνίες θα αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα.



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Πηγή: ΚΥΠΕ