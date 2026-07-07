Με την παρουσία των ηγετών των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η διήμερη Σύνοδος φιλοξενείται στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και αποτελεί την πρώτη φορά μετά το 2004 που η Τουρκία αναλαμβάνει τη διοργάνωση της κορυφαίας συνάντησης της Συμμαχίας. Στις εργασίες συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-μελών, καθώς και εκπρόσωποι χωρών-εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων, η στήριξη προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την ευρωατλαντική ασφάλεια.

Οι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν σειρά διμερών επαφών και συνεδριάσεων, ενώ στο τέλος των εργασιών αναμένεται η υιοθέτηση κοινής διακήρυξης, η οποία θα καθορίζει τις προτεραιότητες της Συμμαχίας για το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτρεπτική της ισχύ και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων.

Για την ασφάλεια της διοργάνωσης αναπτύχθηκαν συνολικά 56.288 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Από αυτούς, 48.841 είναι αστυνομικοί, 7.447 προέρχονται από τη χωροφυλακή, ενώ 639 στελέχη θα είναι επιφορτισμένα με ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπειών, με τη χρήση τριών αεροδρομίων στην ευρύτερη περιοχή της Άγκυρας.



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