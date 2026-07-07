Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θα άρει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα κατά την έναρξη της συνάντησής του σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.





.@POTUS on Turkey: "We're going to be taking the sanctions off... It's time to do that." pic.twitter.com/TuWg9KTnRe — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 7, 2026

"Πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις", είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με βάση τον νόμο Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Το 2020, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA στην Τουρκία λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300. Απομάκρυνε επίσης την Άγκυρα από το πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών αεροσκαφών F-35, κίνηση που η Τουρκία χαρακτήρισε άδικη και παράνομη.

Ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ενδεχόμενη πώληση των F-35 κατά την επίσκεψη στην Άγκυρα, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, παρότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί νομικά εμπόδια και υπάρχουν αντιρρήσεις στο Κογκρέσο.

"Είναι μία απόφαση που θα λάβουμε", είπε ο Τραμπ. Είπε πως ο ίδιος και ο Ερντογάν θα συζητήσουν επίσης θέματα εμπορίου.





.@POTUS on the possibility of selling F-35s to Turkey: "It's a decision we are going to make... Turkey has been, in many ways, much more loyal than other countries that we think would be loyal — so, yeah, it's something certainly we would consider." pic.twitter.com/TqAUwkTpV5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 7, 2026

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