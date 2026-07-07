Από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για εκ περιτροπής διακοπές παροχής ηλεκτρισμού προς τους καταναλωτές όπως ενημερώνει με σημερινό δελτίο Τύπου ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), λόγω των αναγγελθέντων μέτρων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ. Σημειώνει επίσης ότι «λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών, η λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων».

Σε σχέση με τις διακοπές παροχής ηλεκτρισμού αναφέρει ότι «αναμένεται να διαρκέσουν για όσο διάστημα διαρκέσουν τα μέτρα».

Σημειώνει επίσης ότι «με βάση την ενημέρωση που έχει ληφθεί από την ΑΗΚ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προτίθενται να περιορίσουν τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής και δεν θα πραγματοποιούν εκκινήσεις ή σβέσεις μονάδων» ενώ τονίζει ότι «σε περίπτωση βλάβης σε κάποια μονάδα παραγωγής, η αντικατάστασή της με άλλη μονάδα δεν είναι διασφαλισμένη».

Παράλληλα, σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων, ο ΔΣΜΚ σημειώνει ότι σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), θα αναγκαστεί να προβεί σε περικοπές καταναλωτικού φορτίου κατά τις περιόδους της ημέρας που η διαθέσιμη παραγωγή δεν θα επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης.

Όπως αναφέρεται, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, «το έλλειμμα παραγωγής εκτιμάται ότι θα παρουσιάζεται καθημερινά μεταξύ των ωρών 17:30 – 01:00 της επόμενης ημέρας», ενώ ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής (19:30-21:30), η περικοπή καταναλωτικού φορτίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι και το 25% της συνολικής ζήτησης.

Σε σχέση με τον προγραμματισμό των αποκοπών ανά περιοχή, αυτός θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο αναφέρει ότι η έκταση τους σε πραγματικό χρόνο θα εξαρτάται από τη ζήτηση, τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής.

Αυξημένες περικοπές από ΑΠΕ

Όπως αναφέρεται, αναμένεται ότι οι περικοπές ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ θα είναι αυξημένες, ενώ σημειώνεται ότι λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών, η λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν λεπτομερώς για τις έκτακτες διευθετήσεις που θα ισχύσουν.

Ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι έχει ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της κατάστασης.

Καταληκτικά αναφέρει ότι «κατανοεί την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στους καταναλωτές λόγω των μέτρων που έχουν αναγγελθεί και θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για τον περιορισμό των συνεπειών τους στο ελάχιστο δυνατό».



Πηγή: ΚΥΠΕ