Σε κλίμα πένθους κηδεύτηκε το πρωί από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγλαντζιά ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, συγγενών, φίλων και πλήθους δημοσιογράφων.

Ο Γιώργος Τσαλακός αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της κυπριακής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, έφυγε από τη ζωή μετά την πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.



Με πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιών, άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ενημέρωση και συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και την εξέλιξη της ιδιωτικής τηλεόρασης στην χώρα.



Γεννημένος στη Λύση, εργάστηκε στην Ελλάδα στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, ενώ το 1992 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον Τύπο και κορυφαίους τηλεοπτικούς οργανισμούς.



Στον επικήδειο λόγο του για τον Γιώργο Τσαλακό, ο διευθυντής Ειδήσεων του Alpha News, ο Γιώργος Κασκανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ζωή δεν μετριέται με τα χρόνια ή την ηλικία, αλλά με το πώς και το πόσο την γεμίζει ο καθένας από εμάς», τονίζοντας πως η ζωή του Τσαλακού δεν ήταν απλώς γεμάτη, αλλά «ξέχειλη».



Σημείωσε πως ακόμη ο Τσαλακός και στο τέλος, διατήρησε τη δύναμη και την αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζαν, φεύγοντας πριν ο χρόνος προλάβει να αλλοιώσει τη μαχητικότητα και τη μοναδική του προσωπικότητα.



Ο Γιώργος Τσαλακός υπήρξε σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία του τόπου.



Το όνομά του ταυτίστηκε με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, τον Alpha και το Omega, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στην κυπριακή ενημέρωση.







Διαβάστε επίσης: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός



ΠτΔ για Γιώργο Τσαλακό: «Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και συνέπεια»



