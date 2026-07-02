Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, ένας από τους πλέον καταξιωμένους και έμπειρους ανθρώπους των κυπριακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία επαγγελματική διαδρομή που εκτείνεται σε σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Ο Γιώργος Τσαλακός συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Κύπρο, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου τηλεοπτικού τοπίου.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της κυπριακής δημοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς υπήρξε ένας άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της τηλεοπτικής ενημέρωσης στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης:

Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά-«Μακάρι να μη ζήσει κανείς κάτι τέτοιο»