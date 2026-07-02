Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Τσαλακού εκφράζει, με γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Τσαλακού, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αξία το δικαίωμα στην υπεύθυνη ενημέρωση.

Στη δήλωσή του επισημαίνει ότι ο εκλιπών διέγραψε μια μακρά και αξιόλογη πορεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρετώντας τον χώρο της ενημέρωσης από θέσεις υψηλής ευθύνης. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη θητεία του ως Διευθυντή Σύνταξης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, καθώς και στη συμβολή του ως διευθυντικού στελέχους σε άλλα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι ο Γιώργος Τσαλακός ξεχώρισε για το ήθος, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα και την ευρύτητα των γνώσεών του, κερδίζοντας με τη στάση ζωής του την εκτίμηση και τον σεβασμό τόσο των συναδέλφων του όσο και της κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

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