Θετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των ζωικών ασθενειών είχε ο Νόμος της ΕΕ για την Υγεία των Ζώων παρόλο που υπάρχουν τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν τη Δευτέρα στη βάση διαβούλευσης για την αξιολόγηση του νόμου, στην οποία εκπροσωπήθηκε και η Κύπρος μεταξύ ακόμα 21 κρατών μελών.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση, η Κύπρος καταγράφεται μεταξύ των κρατών μελών που συμμετείχαν στις διαδικασίες διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες αποτέλεσαν μέρος της αξιολόγησης. Οι διαβουλεύσεις περιλάμβαναν πρόσκληση υποβολής στοιχείων, στοχευμένες έρευνες, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και εργαστήρια επικύρωσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν, οι ασθένειες των ζώων μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, επηρεάζοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία, τις οικονομίες και το εμπόριο.

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος για την Υγεία των Ζώων έχει συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών και στον έλεγχο των ασθενειών, παρέχοντας ένα πλαίσιο για προληπτικά μέτρα υγείας των ζώων, βασισμένα στον κίνδυνο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η διατήρηση υψηλών προτύπων υγείας των ζώων αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων στον κόσμο.

Παράλληλα, η Κομισιόν εντόπισε τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω εργασία, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της νομοθεσίας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών, ένα πιο ευέλικτο σύστημα κατηγοριοποίησης των ασθενειών που να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες και αναδυόμενες απειλές, καθώς και η πιθανή ευρύτερη χρήση του εμβολιασμού ως προληπτικού μέσου.

Το ισχύον πλαίσιο για την υγεία των ζώων βασίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και επικαιροποιείται όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η αξιολόγηση δημοσιεύθηκε ενόψει της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη συμπλήρωση δέκα ετών από την υιοθέτηση του Νόμου για την Υγεία των Ζώων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η αξιολόγηση βασίστηκε σε προσέγγιση μικτών μεθόδων, συνδυάζοντας βιβλιογραφική και τεκμηριωτική έρευνα μέσω διαβούλευσης, με στόχο τη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.

Οι δραστηριότητες διαβούλευσης περιλάμβαναν πρόσκληση υποβολής στοιχείων, διερευνητικές συνεντεύξεις, στοχευμένη έρευνα μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και εργαστήρια επικύρωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 942 αρχικές απαντήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, 369 εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, καθώς εντοπίστηκαν είτε ως διπλότυπες είτε ως μέρος οργανωμένων εκστρατειών.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 40 στοχευμένες συνεντεύξεις, με συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών αρμόδιων αρχών, της κτηνοτροφίας, των υδατοκαλλιεργειών και της σχετικής βιομηχανίας, κτηνιατρικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων οργανισμών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πέντε ομάδες εστίασης με συνολικά 30 συμμετέχοντες. Οι συζητήσεις αφορούσαν την εφαρμογή, την επιβολή και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο του Νόμου για την Υγεία των Ζώων, καθώς και τις προκλήσεις που καταγράφονται κατά την εφαρμογή του.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι οργανώθηκαν δύο εργαστήρια επικύρωσης για τη συζήτηση των προκαταρκτικών ευρημάτων της αξιολόγησης. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή εθνικών αρμόδιων αρχών, ενώ το δεύτερο πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και τη συμμετοχή άλλων σχετικών φορέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρώτο εργαστήριο συμμετείχαν 48 άτομα, μεταξύ των οποίων εθνικοί εκπρόσωποι από τα αρμόδια υπουργεία για τις πολιτικές υγείας των ζώων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικεφαλής κτηνιατρικοί λειτουργοί κρατών. Συνολικά εκπροσωπήθηκαν 22 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ελβετία.

Στο δεύτερο εργαστήριο συμμετείχαν 12 εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι γεωργών, της βιομηχανίας, κτηνιατρικής οργάνωσης, διεθνούς οργανισμού και οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Πηγή: ΚΥΠΕ