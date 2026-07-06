H Aστυνομία συμμετείχε στην παγκόσμια επιχείρηση κατά της εμπορίας προσώπων με την ονομασία «GLOBAL CHAIN» κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν 1,024 συλλήψεις σε πέντε ηπείρους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, διενήργησε συνολικά 17 επιχειρήσεις σε παγκύπριο επίπεδο σε διάφορα υποστατικά (μπυραρίες, διαμερίσματα).

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν 57 γυναίκες ωστόσο, κατόπιν εξατομικευμένης αξιολόγησης, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι πρόκειται για θύματα εμπορίας προσώπων. Μια εξ αυτών, διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν μέλη των Επαρχιακών ΟΠΕ, ΥΑ&Μ και ΜΜΑΔ, ως επίσης και επιθεωρητές του Γραφείου Εργασίας.

Στοιχεία από την παγκόσμια επιχείρηση

Η παγκόσμια επιχείρηση από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εξαναγκαστικής εγκληματικής δραστηριότητας και επαιτείας.

Η Europol υποστήριξε την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιες Αρχές 59 χωρών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 2.070 πιθανά θύματα και συνελήφθησαν 1.024 ύποπτοι, εκ των οποίων οι 334 φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας προσώπων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, εντοπίστηκαν ακόμη 201 ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με την εμπορία προσώπων.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την εξαναγκαστική εγκληματική δραστηριότητα και την επαιτεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ανήλικων θυμάτων.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολυτομεακής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT), με την Αυστρία να έχει τον συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης και τη Ρουμανία να ενεργεί ως συν-επικεφαλής.

Κατά την επιχείρηση έγιναν 1.024 συλλήψεις, εκ των οποίων 334 για αδικήματα εμπορίας προσώπων και 690 για άλλα ποινικά αδικήματα.

Έγινε ταυτοποίηση 2.070 θυμάτων και πιθανών θυμάτων (1.908 ενήλικες και 162 ανήλικοι), εντοπίστηκαν 201 επιπλέον ύποπτοι και άρχισαν 465 νέες ποινικές έρευνες. Παράλληλα εντοπίστηκαν 80 υποθέσεις πλαστογράφησης εγγράφων.

Ενήλικες τα θύματα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ερευνών, η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων είναι ενήλικες γυναίκες. Συγκεκριμένα, το 64,2% αποτέλεσε αντικείμενο εμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το 20,9% για εξαναγκαστική εγκληματική δραστηριότητα, το 11,3% για καταναγκαστική εργασία, το 1,5% για επαιτεία και το 2,1% για άλλες μορφές εκμετάλλευσης.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 86,4% των ανήλικων θυμάτων αποτέλεσε αντικείμενο εμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Επιπρόσθετα, το 6,2% αφορούσε καταναγκαστική εργασία, το 3% επαιτεία, περίπου το 0,6% εξαναγκαστική εγκληματική δραστηριότητα, ενώ το 3,8% αφορούσε άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η προστασία των θυμάτων καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται ακόμη και από μέλη της οικογένειάς τους.

Πιθανά θύματα κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 λειτουργοί επιβολής του νόμου από 59 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, συνοριοφυλάκων, λειτουργών επιθεώρησης εργασίας, καθώς και εκπροσώπων φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

Πιθανά θύματα εντοπίστηκαν από 45 διαφορετικές χώρες, με την πλειονότητα να προέρχεται από την Κολομβία, την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, το Νεπάλ και τη Μολδαβία. Πολλά από τα θύματα είχαν μεταφερθεί διασυνοριακά, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών ηπείρων, γεγονός που καταδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα των εγκληματικών δικτύων εμπορίας προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 565.470 πρόσωπα, 360.317 ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα ταυτοποίησης, 140.737 οχήματα, 20.342 υποστατικά και άλλες τοποθεσίες, 6.133 πτήσεις και θαλάσσια μέσα.

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Πηγή: ΚΥΠΕ