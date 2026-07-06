Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκαν φωτογραφίες τεκμηρίων στη Μητρόπολη Ταμασού και στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ επικεντρώθηκε τη Δευτέρα η αντεξέταση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, αστυφύλακα Π.Ε., ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Ο μάρτυρας, ο οποίος είχε φωτογραφίσει αντικείμενα και χρηματικά ποσά στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων για το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, αντεξετάστηκε κυρίως για φωτογραφίες που λήφθηκαν στις 9 Μαρτίου 2024 στη Μητρόπολη Ταμασού και στις 13 Μαρτίου 2024 στη Μητρόπολη και στη Μονή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου του πρώτου κατηγορούμενου, μοναχού Νεκτάριου, Κωστή Ευσταθίου, ο μάρτυρας ανέφερε ότι στις 9 Μαρτίου επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Ταμασού και έλαβε φωτογραφίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δέσμη Α του φωτογραφικού υλικού. Όπως είπε, οι φωτογραφίες λήφθηκαν κυρίως σε υπόγειο χώρο της Μητρόπολης, όπου βρίσκονταν μέλη της ΥΔΟΕ και πρόσωπα της Μητρόπολης.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι φωτογράφιζε με βάση υποδείξεις άλλου αστυνομικού και ότι στα αντικείμενα τοποθετούνταν αριθμοί στην παρουσία του. Ερωτηθείς ποιος τοποθετούσε τους αριθμούς, απάντησε ότι δεν θυμόταν, προσθέτοντας ότι άλλα πρόσωπα κατέγραφαν τους αριθμούς και τα αντικείμενα σε φυλλάδιο.

Σε ερωτήσεις για το κατά πόσο αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε τραπέζια ή μετακινήθηκαν πριν φωτογραφηθούν, ο μάρτυρας απάντησε σε αρκετές περιπτώσεις ότι δεν θυμόταν. Ανέφερε ότι ο ίδιος φωτογράφιζε τα αντικείμενα όπως τα έβλεπε κατά τη διαδικασία.

Η υπεράσπιση υπέβαλε επίσης στον μάρτυρα ότι από τις φωτογραφίες δύο χρηματοκιβωτίων στον υπόγειο χώρο της Μητρόπολης φαίνεται ότι τα αντικείμενα μετακινήθηκαν από ένα σημείο σε άλλο. Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει τον συσχετισμό των λήψεων.

Για φωτογραφίες που λήφθηκαν στις 13 Μαρτίου στη Μητρόπολη Ταμασού, ο μάρτυρας ανέφερε ότι απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, φακέλους και χρηματικά ποσά. Είπε ότι οι φάκελοι ανοίγονταν στην παρουσία του και ότι τα χρήματα φωτογραφίζονταν, προσθέτοντας ότι δεν θυμόταν ποιος τα έβγαζε από τους φακέλους ή ποιος τα τοποθετούσε εκ νέου.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι φάκελοι που φωτογραφήθηκαν στις 9 Μαρτίου ήταν οι ίδιοι με αυτούς που φωτογραφήθηκαν τέσσερις ημέρες αργότερα, απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας αντεξετάστηκε για τις φωτογραφίες που λήφθηκαν στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ. Ανέφερε ότι μετέβη στη Μονή στις 13 Μαρτίου και ότι οι φωτογραφίες από τον χώρο της Μονής περιλαμβάνονται στη δέσμη Β του φωτογραφικού υλικού.

Ο μάρτυρας είπε ότι οι φωτογραφίες λήφθηκαν, μεταξύ άλλων, στην είσοδο της Μονής, σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων, στο αρχονταρίκι, σε χώρο έκθεσης προϊόντων της Μονής και στο εσωτερικό της εκκλησίας. Ανέφερε ότι φωτογράφιζε κατόπιν υποδείξεων και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γνώριζε ποιος ακριβώς ήταν ο χώρος που φωτογραφιζόταν.

Ερωτηθείς για την είσοδο στη Μονή, ο μάρτυρας ανέφερε ότι μπήκε από την πύλη, μαζί με άλλο συνάδελφό του και άλλα μέλη, αλλά δεν θυμόταν πώς ακριβώς έγινε η είσοδος. Σε ερωτήσεις για το αν κάποιος τους άνοιξε ή αν υπήρχε άδεια εισόδου, απάντησε ότι δεν θυμόταν και ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για τη διαδικασία.

Κατά την αντεξέτασή του για τους εσωτερικούς χώρους, ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι φωτογραφίες απεικόνιζαν διαφορετικά δωμάτια του ίδιου κτηρίου, γραφεία, έπιπλα, συρτάρια, ερμάρια, βιβλία, χαρτιά και άλλα αντικείμενα. Σε ερώτηση για ανοιχτό συρτάρι, ανέφερε ότι αυτό ανοίχθηκε από τον ανακριτή για να το φωτογραφίσει.

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε και για φωτογραφίες από τον χώρο έκθεσης προϊόντων της Μονής και από το εσωτερικό της εκκλησίας. Όπως ανέφερε, φωτογράφισε όσα του υποδείχθηκαν, μεταξύ των οποίων και σημεία στο ταβάνι με σύρματα εντός του ιερού, χωρίς, όπως είπε, να μετακινηθούν αντικείμενα.

Ερωτηθείς για φωτογραφίες που λήφθηκαν σε χώρο πάνω από τη Μονή, ο μάρτυρας ανέφερε ότι επρόκειτο για χώρο σε λόφο, διευκρινίζοντας ότι ήταν «πάνω από τη Μονή». Όπως είπε, στον χώρο μετέβησαν μέλη της ΥΔΟΕ, ενώ δεν θυμόταν αν υπήρχαν εκεί πολίτες ή πρόσωπα της Μητρόπολης. Ερωτηθείς για δύο πρόσωπα που φαίνονταν σε φωτογραφία, απάντησε ότι δεν γνώριζε ποιοι ήταν, προσθέτοντας ότι ο ίδιος φωτογράφιζε περιμετρικά τον χώρο.

Σε ερώτηση για το αν η είσοδος στη Μονή έγινε με άδεια ή συγκατάθεση των κατηγορουμένων, ο μάρτυρας απάντησε, κατά την αντεξέτασή του από τον συνήγορο του δεύτερου κατηγορούμενου, μοναχού Πορφύριου, Ευστάθιο Ευσταθίου, ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για τη διαδικασία και ότι ως μέλος ιεραρχίας δεν γνώριζε τι έκαναν οι ανώτεροί του. Ανέφερε επίσης ότι δεν είδε γραπτή συγκατάθεση των κατηγορουμένων, ούτε γνωρίζει αν επιδείχθηκε ένταλμα έρευνας σε ανώτερό του.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι δεν φωτογράφισε κελιά μοναχών και ότι δεν γνώριζε αν οι χώροι που φωτογραφήθηκαν ήταν χώροι διαμονής μοναχών.

Με την ολοκλήρωση της αντεξέτασης του μάρτυρα Π.Ε., ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι ο επόμενος μάρτυρας σχετίζεται με μεγάλο αριθμό φωτογραφιών και ότι η εξέτασή του αναμένεται να απαιτήσει χρόνο.

Στη συνέχεια, η Κατηγορούσα Αρχή, διά του Βασίλη Μπίσσα, υπέβαλε ένσταση σε αίτημα νομικής αρωγής του δεύτερου κατηγορούμενου. Ο κ. Μπίσσας ανέφερε ότι, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Ευημερίας, ο δεύτερος κατηγορούμενος εργάζεται ως υπάλληλος σε ζαχαροπλαστείο με εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα και διαθέτει ακίνητη περιουσία, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κάλυψη των νομικών του εξόδων από τη Δημοκρατία.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ανέφερε ότι έχει σταθερό μισθό μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, ότι λαμβάνει τον κατώτατο μισθό και ότι τα μηνιαία έξοδά του ανέρχονται περίπου στα 700 ευρώ. Πρόσθεσε ότι η ακίνητη περιουσία στην οποία αναφέρθηκε η Κατηγορούσα Αρχή αφορά μερίδιο το οποίο, όπως είπε, δεν μπορεί εύκολα να πωληθεί, καθώς και τεμάχιο χωρίς ουσιαστική αξία.

Το Δικαστήριο ζήτησε όπως προσκομιστούν κατά την επόμενη δικάσιμο στοιχεία για την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας του δεύτερου κατηγορούμενου και όρισε την αίτηση για περαιτέρω εξέταση.

Η υπόθεση ορίστηκε για συνέχιση στις 8 Ιουλίου, στις 09:30, με δύο μάρτυρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ