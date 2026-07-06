Συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, σήμερα τα ξημερώματα, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, τρία πρόσωπα ηλικίας 18 ετών.

Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης που συνέβη χθες στην επαρχία Αμμοχώστου.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Ο 47χρονος σύμφωνα με την Αστυνομία, παραμένει διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αλλοδαπών, πιθανόν ασιατικής καταγωγής, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν και σε ανάρτηση του αναφέρει ότι ζήτησε ενημέρωση από την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή.

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