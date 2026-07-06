Παραμένει διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Τουρκοκύπριος άνδρας 47 ετών ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος χθες το πρωί σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 47χρονος εντοπίστηκε χθες το πρωί σε δρόμο της Αγίας Νάπας ενώ το ΤΑΕ Αμμοχώστου έχει εξασφαλίσει πρόσθετες μαρτυρίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν, ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αλλοδαπών, πιθανόν ασιατικής καταγωγής, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν και σε ανάρτηση του αναφέρει ότι ζήτησε ενημέρωση από την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή.

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