Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 47χρονος Τουρκοκύπριος, έπειτα από άγρια επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από ομάδα αγνώστων στην Αγία Νάπα.

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι, μόλις έγιναν γνωστές οι πληροφορίες για την επίθεση, η «προεδρία» και το Τουρκοκυπριακό μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής επικοινώνησαν με την οικογένεια του 47χρονου και με τις κατοχικές αρχές.

Σημειώνει ότι παρακολουθουθεί στενά την κατάσταση υγείας του 47χρονου και την πορεία των ερευνών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της αστυνομίας γύρω στις 6π.μ., μετά από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο τραυματισμένο, σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Αναφέρεται ότι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις «εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα άγνωστων προσώπων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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