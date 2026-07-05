Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 47χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα τραυματισμένος σε δρόμο της Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με μαρτυρία που διερευνά η Αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι μέλη της αστυνομίας γύρω στις 6π.μ., μετά από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο τραυματισμένο, σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Αναφέρεται ότι Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις «εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα άγνωστων προσώπων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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Πηγή: ΚΥΠΕ