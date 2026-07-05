Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν πέντε οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Λόγω του τροχαίου, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου παρέμεινε κλειστή για περίπου μισή ώρα, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν στο σημείο για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.

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