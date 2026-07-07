Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς φιλοξενεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συμμαχίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη στήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους για μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα και ενεργότερη εμπλοκή στη στήριξη των συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η τουρκική πρωτεύουσα υποδέχεται τη σύνοδο, η οποία καλείται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιότητας.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους

Η Σύνοδος είναι κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί η προθυμία του προέδρου Τραμπ να στηρίξει την Ευρώπη, την οποία κατηγορεί πως δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη Συμμαχία», σημείωσε ο Τσαρλς Κάπλαν, καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Georgetown.

Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας για τερματισμό ουκρανικού πολέμου, στη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων τα τελευταία 24ωρα.

Ενώ τα φώτα θα είναι στραμμένα και προς την Τζόρτζια Μελόνι και την κόντρα της με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα σε ανάρτησή του, ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της για απαγόρευση προσέγγισης.

Σήμερα στις 15:00 η συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15.

Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

«Πιο κοντά απ΄ όσο νομίζει ο κόσμος η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».

Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία». Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΕΡΤ