Με παρέμβαση της ΜΜΑΔ οδηγήθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία στο νοσοκομείο Αθαλάσσας 31χρονος. Πρόκειται για αλλοδαπό ο οποίος διέμενε στην Πόλη Χρυσοχούς και χθες μετά από την έκδοση διατάγματος για υποχρεωτική νοσηλεία, έπρεπε να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο κρατικό κανάλι από τον ανταποκριτή Πάφου, το διάταγμα εκδόθηκε μετά από αίτημα συγγενικών του προσώπων.

Ο 31χρονος στη θέα των αστυνομικών αντέδρασε και ταμπουρώθηκε σε δωμάτιο του σπιτιού του, κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι. Μετά από πολύωρες άκαρπες διαπραγματεύσεις με κλιμάκιο της Αστυνομίας, γύρω στα μεσάνυχτα χρειάστηκε η παρέμβαση της ΜΜΑΔ, μέλη της οποίας τον αφόπλισαν και τον οδήγησαν για νοσηλεία.

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