Την παραίτησή του από την ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα που διορίστηκε για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» υπέβαλε ο Χρίστος Μυλωνόπουλος, επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συνέλθει τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσον θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του κ. Μυλωνόπουλου στην ανακριτική ομάδα.

Οι πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι ο κ. Μυλωνόπουλος έθεσε εαυτόν εκτός της ανακριτικής ομάδας, όχι επειδή προκύπτει ζήτημα ουσίας ή σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά για λόγους θεσμικής ευαισθησίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια εμπιστοσύνη στη διερεύνηση της υπόθεσης

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η απόφασή του ελήφθη ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει απρόσκοπτα και με τη μέγιστη δυνατή θεσμική θωράκιση.

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