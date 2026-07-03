Συνεχίζονται οι «νομικοί τριγμοί» γύρω από τον διορισμό του Χρίστου Μυλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση. Η ομάδα θα κληθεί να ερευνήσει το πόρισμα για το Κράτος Μαφία και θα καταλήξει στο αν προκύπτουν ή όχι ποινικά αδικήματα

Έντονη ήταν η τοποθέτηση του νομικού Σίμου Αγγελίδη. «Είχαν μια δουλειά να κάνουν και απέτυχαν παταγωδώς. Θα είμαι λίγο κάθετος στις τοποθετήσεις μου, είναι ιδιαίτερα σοβαρό θέμα. Είχαν να επιλέξουν μεταξύ του οποιουδήποτε ακόμη και από χώρες της κοινοπολιτείας. Επέλεξαν 5 άτομα το οποίο το ένα εξ αυτών ήταν ο δικηγόρος και του κ.Ζολώτα και της Focus. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει τεράστια σύγκρουση συμφέροντος».

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«Αν είναι ποτέ δυνατό να λέμε ότι θα αυτοεξαιρεθεί. Η κυβέρνηση δεν είχε ιδέα ότι υπήρχε σύγκρουση συμφέροντος. Χθες ο κ.Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η απόφαση αυτή αντανακλά την προσήλωση της κυβέρνησης σε λογοδοσία και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Είπε ότι ήταν δύσκολη η επιλογή και ότι θα έπρεπε να απουσιάζει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος.

Η έρευνα στη Focus και τον Ζολώτα δεν είναι άσχετη προς το Κράτος Μαφία.. δεν μπορεί κάποιος να είναι ολίγον αμερόληπτος», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το αν μπορεί να διορθωθεί ο νομικός είπε ότι βέβαια πρέπει να γίνει διόρθωση. «Πρέπει να είναι τίμιοι έναντι του λαού και να δορθώσουν ένα τραγικότατο σφάλμα. Προφανώς δεν έκαναν τη δέουσα έρευνα που έπρεπε να κάνουν κα δέχθηκαν απλά τον διορισμό του κ.Μυλωνόπουλο κατόπιν εισήγηση του κ.Σκουρή».

Το σχόλιο Λετυμπιώτη για τον διορισμό Μυλωνόπουλο

Φιλοξενούμενος στο Μεσημέρι και Κάτι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ανέφερε ότι ο κ.Μυλωνόπουλος το είχε αναφέρει στον κ.Σκουρή όταν είχε γίνει επαφή μαζί του για να συμμετέχει στην ομάδα των ποινικών ανακριτών. Ο Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ο κ.Σκουρής είχε αναλάβει να επικοινωνήσει με τον κ.Μυλωνόπουλο. Η κυβέρνηση συμπλήρωσε, ήταν ενήμερη για την πρόθεση του κ.Μυλωνόπουλο εξ αρχής να αυτοεξαιρεθεί από την ενότητα που αφορά τη Focus. «Δεν ξέρω αν ο κύριος Αγγελίδης είδε κάτι περισσότερο από τις 67 σελίδες του πορίσματος…»,δήλωσε ο εκπρόσωπος.

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Σχολιάζοντας τα ερωτηματικά που προκαλεί η επιλογή αυτή της κυβέρνησης ο κ.Λετυμπιώτης είπε πως επικοινώνησαν με σχεδόν 50 άτομα και έλαβαν περίπου ισάξιες αρνητικές απαντήσεις. «Ασκείτο θεμιτά η κριτική τις προηγούμενες μέρες για το πόσες μέρες κάναμε να ανακοινώσουμε ποινικούς ανακριτές. Έχουμε πλέον έναν έγκριτο νομικό ως επικεφαλής της ομάδας αυτής. Και ο ίδιος αξιολογεί ότι αυτή η πτυχή με την εξαίρεση του κ.Μυλωνόπουλου, δεν μολύνει τη διαδικασία».

«Να διορθωθεί το λάθος»

Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης επανήλθε μέσω ανάρτησής του και απάντησε στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στη διόρθωση του χειρισμού που αφορά τη σύνθεση της ανακριτικής ομάδας.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Αγγελίδης αναφέρει ότι απαντά «εκ καθηκόντως», σημειώνοντας πως όταν διαπιστώνονται λάθη, αυτά πρέπει να διορθώνονται. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η εγκυρότητα μιας ποινικής έρευνας, η οποία χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, ούτε να πλήττεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Ειδικότερα, επικρίνει την επιμονή της Κυβέρνησης να διατηρεί στην ανακριτική ομάδα πρόσωπο που, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε σοβαρή σύγκρουση συμφέροντος, καθώς είναι «δικηγόρος του ερευνώμενου».

Ο κ. Αγγελίδης προσθέτει ότι οι έννοιες της «μερικής» ή «ολίγον» σύγκρουσης συμφέροντος σε μέλος συλλογικού σώματος είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «αδιανόητες, ακόμη και για πρωτοετείς φοιτητές Νομικής», καταλήγοντας με τη φράση: «Το κράτος δικαίου και τα μάτια μας».