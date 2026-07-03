Σοβαρές επιφυλάξεις για τη σύνθεση της πενταμελούς ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που διορίστηκε για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία» εξέφρασε ο νομικός και τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ.

Ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι, πέραν της επιλογής του επικεφαλής της ομάδας, Βασίλειου Σκουρή, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική, για τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη έχουν προκύψει ζητήματα που αφορούν πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες διαδικασίες δεν αρκεί η ουσιαστική ανεξαρτησία των ερευνητών, αλλά πρέπει και να δημιουργείται προς την κοινωνία η εικόνα μιας πλήρως ανεξάρτητης και αμερόληπτης ομάδας.



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«Η εξαίρεση δεν λύνει το πρόβλημα»

Ειδική αναφορά έκανε στον καθηγητή Χρίστο Μυλωνόπουλο, σημειώνοντας ότι είχε εκπροσωπήσει νομικά τον Μιχάλη Ζολώτα στις διαδικασίες έκδοσής του στην Κύπρο για την υπόθεση Focus.

Κατά τον ίδιο, ακόμη και αν ο κ. Μυλωνόπουλος εξαιρεθεί από τη διερεύνηση του συγκεκριμένου σκέλους της υπόθεσης, το ζήτημα δεν αίρεται, καθώς η προηγούμενη εμπλοκή του δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς την εικόνα της πλήρους αμεροληψίας της ερευνητικής ομάδας.

Ενστάσεις και για άλλα μέλη

Ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε επίσης σε προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί για άλλα δύο μέλη της ομάδας.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ένα από τα μέλη είχε συμμετάσχει σε προηγούμενη έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων», γεγονός που, όπως υποστήριξε, μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι έχει ήδη διαμορφώσει κρίση για συναφή ζητήματα.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις και για τον διορισμό στελέχους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται ερωτήματα λόγω της σχέσης του με δικηγορικό γραφείο που αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

«Θα υπάρχουν σκιές»

Ο πρώην πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκτίμησε ότι, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές, η έρευνα θα διεξαχθεί υπό τη σκιά αμφιβολιών.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του, αρκετοί νομικοί είχαν προσεγγιστεί για να συμμετάσχουν στην ομάδα, ωστόσο αρνήθηκαν, γεγονός που δυσχέρανε τη διαδικασία στελέχωσής της. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο όφειλε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπήρχε η παραμικρή υπόνοια έλλειψης ανεξαρτησίας.

Προειδοποίηση για συνταγματικό αδιέξοδο

Ο Χρίστος Κληρίδης εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, το Σύνταγμα προβλέπει ότι η τελική απόφαση για την καταχώριση ποινικών υποθέσεων ανήκει στον Γενικό Εισαγγελέα. Επομένως, η δημόσια θέση του ότι δεν θα έχει εμπλοκή στην υπόθεση ενδέχεται, κατά την άποψή του, να δημιουργήσει συνταγματικό αδιέξοδο.

Ως πιθανές διεξόδους ανέφερε είτε τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος είτε την αποχώρηση όσων θεωρείται ότι δημιουργούν πρόβλημα ως προς την εικόνα ανεξαρτησίας της ερευνητικής ομάδας.



