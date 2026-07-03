Γραπτή δήλωση αναφορικά με την απώλεια του Νίκου Κ. Σιακόλα εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Μάκης Κεραυνός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο εκλιπών υπήρξε ένας ευφυής και ευρηματικός επιχειρηματίας.

Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού

Είναι με αίσθημα βαθιάς θλίψης που πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Σιακόλα.

Ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας ευφυής και ευρηματικός επιχειρηματίας με τεράστια προσφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Κύπρου.

Με άοκνη εργατικότητα και διορατικότητα ο Νίκος Σιακόλας, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου δημιουργώντας ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, στηρίζοντας την οικονομία και προσφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνία με ευγενή χρηματοδότηση έργων κοινής ωφελείας και διαχρονικά σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις.

Η προσφορά του και η παρακαταθήκη του θα αποτελούν πυξίδα και σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους οικείους του και σε όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί του και είχαν την τιμή να γνωρίσουν τον οραματιστή Νίκο Σιακόλα.

Αιωνία θα παραμείνει η μνήμη του.

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