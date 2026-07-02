Κόμματα, επιχειρηματικοί φορείς, οργανώσεις, εταιρείες και ιδρύματα με ανακοινώσεις τους εκφράζουν θλίψη για τον θάνατο του επιχειρηματία Νίκου Σιακόλα, τον οποίο χαρακτηρίζουν πρωτεργάτη του κυπριακού επιχειρείν και μέγα ευεργέτη.

Σε ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας "εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του διακεκριμένου επιχειρηματία Νίκου Σιακόλα".

Αναφέρουν ότι "ο εκλιπών υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα για την οικονομική και κοινωνική ζωή της Κύπρου αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου και του επιχειρείν".

Η απώλειά του, συνεχίζει το ΕΒΕΛ, "αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η σπουδαία προσφορά του, το έργο του και η κοινωνική του προσφορά θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων μας".

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει βαθιά θλίψη για το θάνατο του επιχειρηματία Νίκου. Σιακόλα και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει ότι "με διαδρομή 70 και πλέον ετών, ο Νίκος Σιακόλας αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρηματικές προσωπικότητες του τόπου".

Προσθέτει ότι ο εκλιπών "εργάστηκε με όραμα, δημιουργικό πνεύμα και επιμονή, αναπτύσσοντας έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας".

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική ζωή της Κύπρου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Προστίθεται ότι ο Νίκος Κ. Σιακόλας "ανέπτυξε πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβάλλοντάς ουσιαστικά στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας".

Ο ΠΑΣΥΞΕ αναφέρει ότι "ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στη δημιουργία και ανάπτυξη των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, έργο που ενίσχυσε ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Ως ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας Hermes Airports και ως πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών της χώρας".

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό της Hermes Airports εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, "ισόβιου Επίτιμου Προέδρου της εταιρείας και μιας από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας".

Οπως αναφέρει η Hermes "ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες για τη δημιουργία της κοινοπραξίας της Hermes Airports που ανέλαβε το 2006 τη διαχείριση και ανάπτυξη των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του οράματος που μετέτρεψε τα αεροδρόμια της Κύπρου σε σύγχρονες πύλες εισόδου για τη χώρα".

Προσθέτει ότι "μέχρι πολύ πρόσφατα, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες και στις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας, παραμένοντας πάντοτε προσηλωμένος στην πρόοδο και την εξέλιξή της".

Σε δική του ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του μεγάλου ευεργέτη του, Νίκου Σιακόλα σημειώνοντας ότι "υπήρξε μια από τις σημαντικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Κύπρου".

Όπως αναφέρει το ΠΚ, ο Νίκος Σιακόλας "πέρα από την πολυσχιδή επαγγελματική του διαδρομή, άφησε πίσω του έργο δημιουργίας, προσφοράς και έμπρακτης αγάπης προς τον τόπο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η σχέση του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέθηκε με έναν από τους πιο ουσιαστικούς πυλώνες της δημόσιας αποστολής του ιδρύματος δηλαδή την ανάπτυξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης, της έρευνας και των Επιστημών Υγείας στην Κύπρο ενώ η στήριξή του επεκτάθηκε και στην ενίσχυση της νέας ερευνητικής γενιάς, μέσω χορηγιών για τη χρηματοδότηση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, εκφράζει θλίψη για την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων και πιο πρωτοπόρων επιχειρηματιών που σφράγισαν την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Κύπρου, όπως αναφέρει σε δήλωσή του για τον θάνατο του Κύπριου επιχειρηματία.

Πηγή: ΚΥΠΕ