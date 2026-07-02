Με ανείπωτη θλίψη, ο Όμιλος CTC ανακοινώνει τον θάνατο του Νίκου Κυπριανού Σιακόλα, ιδρυτή, επί δεκαετίες Εκτελεστικού Προέδρου και ακολούθως Επίτιμου Ισόβιου Προέδρου του, σε ηλικία 99 ετών.

Πρωτοπόρος επιχειρηματίας, με όραμα και αστείρευτο δημιουργικό πνεύμα, άρχισε την επιχειρηματική του δράση από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται και να σχεδιάζει νέα έργα μέχρι το τέλος της ζωής του. Εργασιομανής, επίμονος, μεθοδικός, επικεντρωμένος με πάθος και αισιοδοξία στην επίτευξη των στόχων του, υπήρξε αδιαμφισβήτητος ηγέτης, εμπνευστής και καθοδηγητής για τους συνεργάτες του, οι οποίοι έτρεφαν στο πρόσωπό του μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση.

Η επιχειρηματική του δράση επεκτάθηκε σε μεγάλο εύρος, τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό, και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, προσφέροντας απασχόληση και ευκαιρίες ανέλιξης σε χιλιάδες εργαζόμενους. Παράλληλα, πρόσφερε σε έργα κοινής ωφέλειας και φιλανθρωπίας.

Σε αναγνώριση της επιχειρηματικής του δράσης και της κοινωνικής του προσφοράς δέχθηκε μεγάλο αριθμό σημαντικών τιμητικών διακρίσεων από την Κύπρο και ξένες χώρες.

Τα Διοικητικά Συμβούλια, η Διεύθυνση και το προσωπικό όλων των εταιρειών του Ομίλου CTC εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια, τη συμπάθεια και τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά του.

Ο Όμιλος CTC συνεχίζει την επιχειρηματική του δράση, ακολουθώντας τις αξίες που ο Νίκος Σιακόλας τού κληροδότησε.

Το πλούσιο βιογραφικό

Πρωτοπόρος, με όραμα, ηγετικές ικανότητες και δημιουργικό πνεύμα, με δραστηριότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, άνθρωπος με ενδιαφέρον και προσφορά στα κοινά, δωρητής και ευεργέτης, με τιμητικές διακρίσεις από Αρχηγούς Κρατών, ο Νίκος Σιακόλας, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, σημάδεψε με την παρουσία και τη δράση του το κυπριακό επιχειρείν, εκδηλώνοντας παράλληλα πλούσια κοινωνική και φιλανθρωπική δράση και προσφορά.

Παιδί πολυμελούς οικογένειας, ο Νίκος Κυπριανού Σιακόλας γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1927 στον Καραβά της επαρχίας Κερύνειας. Από τα νεανικά του χρόνια έδειξε την κλίση του στο εμπόριο, αν και όνειρό του ήταν να σπουδάσει δικηγόρος. Με τη σύζυγό του Ελπίδα απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Ο Νίκος Σιακόλας άρχισε την επιχειρηματική του δραστηριότητα το 1953 με εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Ήταν ιδρυτής και πρώτος Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Σιακόλα, που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους, πολυδιάστατους, οικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με μητρική εταιρεία τη Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), προσφέροντας απασχόληση και ευκαιρίες ανέλιξης σε χιλιάδες εργαζόμενους.

Mε όραμα και αστείρευτο δημιουργικό πνεύμα, δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται και να σχεδιάζει νέα έργα μέχρι το τέλος της ζωής του. Εργασιομανής, επίμονος, μεθοδικός, επικεντρωμένος με προσήλωση στον στόχο του, τολμηρός και αισιόδοξος, υπήρξε αδιαμφισβήτητος ηγέτης, εμπνευστής και καθοδηγητής για τους συνεργάτες του, οι οποίοι έτρεφαν στο πρόσωπό του μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση.

Πλήγμα από την τουρκική εισβολή και επαναδραστηριοποίηση

Μετά το πλήγμα που υπέστη από την τουρκική εισβολή του 1974, σε συνεργασία με την «ΑΓΕΤ – Ηρακλής» Ελλάδος, δημιούργησε στη Νιγηρία πλωτό εργοστάσιο συσκευασίας τσιμέντου, μια παγκόσμια πρωτοτυπία.

Στην Κύπρο, ακολουθεί αγορά αριθμού εταιρειών, μεταξύ των οποίων η εταιρεία θείου και χαλκού στην περιοχή Λίμνης, στην Πόλη Χρυσοχούς. Επίτευγμα για τον Όμιλο Σιακόλα και τον ιδρυτή του θεωρείται η ολική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, από τη μεγάλη καταπόνηση λόγω των μεταλλευτικών εργασιών που προηγήθηκαν. Με την αγορά και άλλων εταιρειών, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στα επόμενα χρόνια σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής, τη μεταποίηση καλτσικών και χαρτικών, τη γαλακτοβιομηχανία, τις ασφάλειες και τις τηλεπικοινωνίες. Σήμερα συνεχίζει με την εισαγωγή και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, καλλυντικών και αρωμάτων, την εμπορία οχημάτων και μηχανημάτων, τη διαχείριση ακίνητων και το λιανικό εμπόριο.

Με την αγορά της Woolworth λειτούργησαν στην Κύπρο τα πρώτα πολυκαταστήματα, με σημαντική συμβολή στην αναζωογόνηση τής εντός των τειχών Λευκωσίας, με τον Πύργο Σιακόλα, τη Στοά Λήδρα και το Μουσείο-Παρατηρητήριο Λήδρα. Ακολουθεί η ίδρυση αλυσίδας μεγαλοκαταστημάτων DIY ‘Superhome Center’ και η πρωτοπορία συνεχίζεται με τη δημιουργία των πρώτων Mall, το Mall of Cyprus και Mall of Engomi .

Έργο ζωής για τον Νίκο Σιακόλα ήταν η πρωτοβουλία του για την ίδρυση της διεθνούς κοινοπραξίας Hermes Airports Ltd, με ευθύνη την κατασκευή και διαχείριση των δύο διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Hermes και με την αποχώρησή του ανακηρύχθηκε Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος τιμής ένεκεν.

Κοινωνική δράση και προσφορά

Ο Νίκος Σιακόλας ήταν Επίτιμος Πρόξενος του Μεξικού στην Κύπρο για δεκαεπτά χρόνια. Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Επίτιμος Ταμίας του ΚΕΒΕ και Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Είναι ένας από τους μεγάλους δωρητές και χορηγούς για το εθνικό μας πρόβλημα, την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Κύπρου. Ξεχωρίζουν, η κάλυψη εξόδων προβολής του Κυπριακού στο εξωτερικό και η αγορά ακταιωρών. Η μεγάλη δωρεά (των €13 εκ.) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανοικοδόμηση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» και του «Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής». Η ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαρίου – Αρσινόης και του Πολιτιστικού Κέντρου της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και η ανέγερση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών και η δημιουργία του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά, για άριστους μαθητές. Το 2013, στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης του τόπου, η προσφορά προγευμάτων για τα άπορα παιδιά των δημοτικών σχολείων, για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια. Η στήριξη της αξιόλογης δράσης του ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά» στην Αφρική και την Κύπρο.

Τιμητικές Διακρίσεις

Δειγμα εκτίμησης της επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης του Νίκου Σιακόλα είναι η σειρά τιμητικών διακρίσεων που δέχθηκε. Για τη συνολική προσφορά του ο πρόεδρος Κληρίδης τού απένειμε το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Του απονεμήθηκαν, επίσης, το παράσημο του Επίτιμου Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ΟΒΕ και ο Αετός Αζτέκα από το Μεξικό. Τιμήθηκε δύο φορές με τα παράσημα του Ιππότη της Δημοκρατίας της Ιταλίας και του Μεγάλου Αξιωματούχου του Τάγματος της Αλληλεγγύης των Άστρων της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η Γαλλική Δημοκρατία τον ανακήρυξε Αξιωματικό του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής και η Σουηδία του απένειμε το παράσημο του Βασιλικού Τάγματος του Πολικού Αστέρα. Έχει τιμηθεί και από την Εκκλησία της Κύπρου, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον Δήμο Λευκωσίας, τον Δήμο Καραβά και από άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Η ζωή και η δράση του σε βιβλίο

Το 2021, κυκλοφόρησε το βιβλίο «ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ-Αφηγήσεις, Εμπειρίες, Διδάγματα», στο οποίο ο γνωστός επιχειρηματίας συμπυκνώνει αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο για βιώματα, περιπέτειες και εμπειρίες ζωής, και καταθέτει χρήσιμα διδάγματα για νέους επιχειρηματίες και όχι μόνο.

Συνοψίζει το πιστεύω της ζωής του ως εξής: «Ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί, να μαθαίνει, να διεκδικεί το ορθό και το δίκαιο, να επιμένει, να αγαπά, να αναγνωρίζει τα λάθη του, να κατανοεί, να συγχωρεί, πάντοτε με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια, και να προσφέρει στην κοινωνία».

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