Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό της Hermes Airports εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Νίκου K. Σιακόλα, Ισόβιου Επίτιμου Προέδρου της εταιρείας μας και μιας από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Σε ανακοίνωσή της η Hermes αναφέρει ότι ο Νίκος Κ. Σιακόλας υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες για τη δημιουργία της κοινοπραξίας της Hermes Airports που ανέλαβε το 2006 τη διαχείριση και ανάπτυξη των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του οράματος που μετέτρεψε τα αεροδρόμια της Κύπρου σε σύγχρονες πύλες εισόδου για τη χώρα.

Διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hermes Airports, από τη σύσταση της Εταιρείας μέχρι τον Ιούλιο του 2011 και στη συνέχεια Ισόβιος Επίτιμος Προέδρος προσφέροντας με συνέπεια, διορατικότητα και αφοσίωση τις γνώσεις και την εμπειρία του. Μέχρι πολύ πρόσφατα, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες και στις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας, παραμένοντας πάντοτε προσηλωμένος στην πρόοδο και την εξέλιξή της.

Ο εκλιπών διακρινόταν για τη διορατικότητά του, το επιχειρηματικό του ένστικτο και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε το μέλλον με τόλμη και αισιοδοξία. Πίστευε ακράδαντα και με τη συνεισφορά του καθιέρωσε τα αεροδρόμια της Κύπρου όχι μόνο σε σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές, αλλά και σε πραγματικά στολίδια για τη χώρα, αντάξια της ιστορίας, της φιλοξενίας και των προσδοκιών της.

Η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του, τόσο στη Hermes Airports όσο και στην επιχειρηματική και οικονομική ζωή της Κύπρου, θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διεύθυνση και όλοι οι εργαζόμενοι της Hermes Airports εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

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