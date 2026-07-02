Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, στον διορισμό πενταμελούς ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η οποία θα διερευνήσει κατά πόσον προκύπτουν ποινικά αδικήματα από τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, σε συνέχεια του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η ομάδα αποτελείται από πέντε διακεκριμένους νομικούς από την Κύπρο και την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Βασίλειο Σκουρή, πρώην Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



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Βασίλειος Σκουρής – Ο επικεφαλής με διεθνές κύρος

Επικεφαλής της ομάδας αναλαμβάνει ο Βασίλειος Σκουρής, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού νομικού κόσμου. Γεννημένος το 1948 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Νομικά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Διετέλεσε καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2003 έως το 2015 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση που έχει αναλάβει ποτέ Έλληνας σε ευρωπαϊκό δικαστικό θεσμό. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής και θεωρείται αυθεντία στο ευρωπαϊκό και δημόσιο δίκαιο.

Χρίστος Μυλωνόπουλος – Αυθεντία στο Ποινικό Δίκαιο

Στην ομάδα συμμετέχει επίσης ο καθηγητής Χρίστος Μυλωνόπουλος, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο του Ποινικού Δικαίου.

Γεννημένος το 1954 στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε πρώτος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμερα είναι καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και συγγραφέας δεκάδων επιστημονικών έργων. Τον Ιανουάριο του 2026 αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σωτήρης Λιασίδης – Πολυετής εμπειρία στη Δικαιοσύνη

Ο Σωτήρης Αθ. Λιασίδης υπηρέτησε για περίπου τρεις δεκαετίες στη Δικαστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλήγοντας στη θέση του Προέδρου του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Μετά τη συνταξιοδότησή του συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον νομικό χώρο ως διαμεσολαβητής, ενώ είναι συγγραφέας νομικών συγγραμμάτων και έχει διατελέσει λέκτορας, θεματοθέτης και εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου.

Νικόλας Κουρσάρης – Εμπειρία σε σύνθετες υποθέσεις

Μέλος της ομάδας είναι και ο δικηγόρος Νικόλας Κουρσάρης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας N. Koursaris LLC με έδρα τη Λευκωσία.

Είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, εγκεκριμένος ποινικός ανακριτής και διαμεσολαβητής, ενώ συμμετέχει σε επιτροπές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μεταξύ των οποίων οι επιτροπές Δεοντολογίας και Sport Safeguarding. Διαθέτει εμπειρία σε αστικές, εταιρικές και ποινικές υποθέσεις και έχει συμμετάσχει ως ποινικός ανακριτής και σε άλλες σημαντικές έρευνες.

Δημήτρης Τσολακίδης – Εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο

Την πεντάδα συμπληρώνει ο δικηγόρος Δημήτρης Τσολακίδης, ο οποίος διευθύνει δικηγορική εταιρεία στη Λευκωσία.

Είναι μέλος της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Δικαίου Αποδείξεων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ποινικών υποθέσεων, έχοντας εκπροσωπήσει κατηγορούμενους σε υποθέσεις υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η θητεία της πενταμελούς ομάδας ορίστηκε σε έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την ολοκλήρωση της έρευνας.