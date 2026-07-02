Τους ποινικούς ανακριτές που θα διερευνήσουν τυχόν αδικήματα που προκύπτουν από όσα καταθέτει στο βιβλίο του "Κράτος Μαφία" ο Μακάριος Δρουσιώτης, μετά και το σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, διόρισε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε πως το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Η ομάδα θα απαρτίζεται από τους: Βασίλειο Σκουρή, Ομότιμο Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τίθεται επικεφαλής της Ομάδας, Χρίστο Μυλωνόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρη Λιασίδη, πρώην Δικαστή, Νικόλα Κουρσάρη, Δικηγόρο με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και Αντιπρόεδρο Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και Δημήτρη Τσολακίδη, Δικηγόρο Ποινικού Δικαίου, Μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης, η απόφαση λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο κράτος δικαίου, στις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων θεσμών και στην ανάγκη πλήρους, αντικειμενικής και αδιάβλητης διερεύνησης των ευρημάτων της Έκθεσης.

Πρόσθεσε πως οι Ποινικοί Ανακριτές θα ενεργήσουν εντός του προβλεπόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Αρχής. Ο διορισμός τους, ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, θα έχει διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υποβληθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, τη διάθεση του αναγκαίου γραμματειακού προσωπικού, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένου γραφειακού χώρου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε οι Ποινικοί Ανακριτές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.

«Η σημερινή απόφαση αντανακλά την προσήλωση της Κυβέρνησης στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία των αρμόδιων Αρχών και της Δικαιοσύνης, στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Απαντώντας σε ερώτηση αν για τον διορισμό ιδιώτη κατήγορου θα ληφθεί η άποψη της ομάδας των ανακριτών, είπε πως αυτό είναι ένα ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας και όχι της ομάδας των ανακριτών.

Σε ερώτηση αν θα είναι εύκολο για τους εξ Ελλάδος ανακριτές να μπουν στο σκεπτικό του νομικού συστήματος της Κύπρου κατά την διενέργεια της εργασίας τους, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως είναι για αυτόν τον λόγο που συμμετέχουν στην ομάδα και ανακριτές από την Κύπρο. «Είναι ασφαλώς κάτι το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν και έχουμε δει ότι έχει λειτουργήσει», είπε και σημείωσε πως οι Έλληνες ανακριτές είναι άτομα εγνωσμένου κύρους και με μια μακρά εμπειρία.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση αλλά και τις ιδιότητες τους, ήταν κατανοητό πως αυτή η προσπάθεια για καταρτισμό της ομάδας θα ήταν δύσκολη, καθώς εκτός από την απαραίτητη γνώση και εμπειρία που θα έπρεπε να διαθέτουν, θα έπρεπε να απουσιάζει και η σύγκρουση συμφέροντος και όποιας άλλης ιδιάζουσας σχέσης με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωση της Αρχής.

Παρόλα αυτά, πρόσθεσε, «το Υπουργικό Συμβούλιο κατέληξε σήμερα σε μία ομάδα έγκριτων νομικών με μακρά εμπειρία και από σήμερα ξεκινά και το έργο τους να συνδράμουν στις έρευνες αυτής της έκθεσης, αυτής της ανακοίνωσης αλλά και του πλήρους πορίσματος που είναι πέραν των 3 χιλιάδων σελίδων». Στόχος είναι, συμπλήρωσε, το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Σε ερώτηση αν στους όρους εντολής της ομάδας των ανακριτών καταγράφεται και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Αστυνομία, είπε πως η Κυβέρνηση δεν μπορεί στους όρους εντολής να διαχωρίσει πώς θα λειτουργήσει η Αστυνομία. Ωστόσο, οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές θα είναι σε συνεργασία με την Αστυνομία για να συνδράμει στις έρευνες.

«Η ομάδα των ανεξάρτητων ανακριτών θα συνεργάζεται μαζί με την αστυνομία για την ολοκλήρωση των ερευνών», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως εάν και εφόσον χρειαστούν οι ποινικοί ανακριτές νομική αρωγή, αυτό ενδεχομένως να γίνει σε συνεργασία με την ομάδα εισαγγελέων της Νομικής Υπηρεσίας, αφού ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έχουν αυτοεξαιρεθεί.

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